韓國免費電視台MBC今年製作的電視劇收視麻麻，未能打入韓媒點算今年三大免費台的收視十大。不過MBC前晚仍如常舉行《MBC演技大賞》，最高榮譽大獎落在出道14年、曾主演神劇《來自星星的你》的37歲男星朴海鎮身上，朴海鎮憑《上司實習生》撼贏申成祿、金東旭等奪得首個大獎（詳見附表）。

感覺膊頭擔子很重

朴海鎮在台上致辭時說：「我不知道能不能拿這個獎，膊頭的擔子很重。我在2008年獲得MBC新人獎後，事隔12年再次獲得大獎，非常感謝。」他同時將所有功勞歸功於劇集的台前幕後：「每天都去拍攝現場，非常溫暖。如果沒有工作人員、前後輩們，我根本不可能站在這裏。不知道能不能再次獲得這個獎，如果能將這個獎交換一個願望的話，我希望可以換回平常的生活。雖然因為疫情心情很沉重，但是大家都要加油，同時把這個獎獻給金應洙。」

《上司實習生》成為當晚的大贏家，連奪四個獎項，除了大獎外，還奪得最佳劇集、金應洙獲得水木劇男子最優秀演技獎及金善映得最佳女配角。導演南成宇獲獎時表示：「這部作品解開了每個人都會想到的想像力，我認為也吸引了30、40歲的觀眾。」金應洙則說：「《上司實習生》除了因為疫情關係，都沒有出現過一次問題，感謝製作組。」

林秀香性感現紅毯

此外，《MBC演技大賞》前晚雖然如常進行紅地毯環節，但就嚴格遵守防疫守則，所有參加人員都需要戴上口罩，大會安排每次僅得一名演員行紅地毯及拍照。紅地毯上星光黯淡，幸好女星無懼寒風，紛紛穿上單薄禮服現身，比較有睇頭有林秀香、南志鉉和南奎麗等，而在人氣劇《愛的迫降》中飾演「北韓大媽」的44歲女星金善映就谷出事業線，成功搶鏡。