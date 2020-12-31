【娛樂專題】

潮流興斷捨離，周潤發說：「你要咁多嘢做乜，你用唔到喎！」發哥就捨棄了古董車。

人生不同階段，要做出不同的放棄，唔同世代有唔同選擇，今日踏入2021年，《蘋果》訪問了一班50後至90後的藝人，探討他們的斷捨離心法，原來，有人連名牌Hermès都可以斷。

【30+】

錯色唔旺財

39歲莊韻澄：斷捨離一定揀銀包，作為女人好容易因衝動買錯嘢，可能因為顏色同外觀好靚買咗，但其實我已經有銀包，而且唔止一個長銀包，好可惜我買呢個係粉紅色（Hermès），星座小王子話我最好用黑色銀包旺財，𠵱家我又唔用得佢，但買佢又貴（兩萬多元）又唔易買，結果擺咗喺度。

好貴高球袋

37歲陳柏宇：呢個係高爾夫球袋（約1,700元），買完用咗一輪之後，發覺好似好麻煩，之後買咗另一個好用好多，嘥晒啲錢，𠵱家擺咗上去櫃頂，丟又唔係，好似好貴，唔丟又唔係。」跟着問身旁的女兒「係咪呀Abi？」女兒回應「係呀！」

有效降物慾

36歲傅穎：我係非常之鍾意斷捨離，尤其近幾年發現身邊物件越嚟越少，人都變得輕鬆自在開心，少咗出現衝動消費，今次行程帶咗幾本書斷捨離，唔係我會終身收藏嘅系列，睇完mark低重點，我會送畀前枱姐姐，因為佢好好畀我揀房間，可以做貢獻又可以斷捨離，何樂而不為呢！

搶他人之愛

35歲雨僑：有嚿嘢我好想斷捨離，佢係我好努力喺朋友度搶返嚟，佢係一份玩具，畀我個女瞓喺度玩，但我個女完全唔知呢嚿嘢做乜，佢又冇玩過，但呢嚿嘢紮營咁大，又唔捨得丟，好似價值不菲，最大問題係佢走音。

自家製剩貨

35歲張紋嘉：可能你會話斷捨離一件T恤，好似好小事，呢件T恤我冇着過出街，已經十幾年，因為呢件係當年自己出嘅品牌，已經冇繼續做，為咗紀念呢個牌子，將剩貨都留低，丟吓丟吓，只係保留返呢件，不過𠵱家覺得好多嘢留喺心中，會將T恤捐畀有需要嘅人着，放喺衣物收集箱。

妹妹陪襯品

33歲Aka：呢幅磚畫係一位朋友好好心整畀我，用唔同顏色磚仔砌出我嘅樣，呢幅畫跟咗我好耐，但妹妹要搬去比較遠嘅地方，預咗間房嘅牆可以擺相同畫做佈置，問我有冇啲我嘅樣可以畀佢擺，我諗住將呢幅送畀佢當小禮物，有少少唔捨得，但佢係我個妹，隨時可以攞返，希望佢會鍾意。

防疫終結時

32歲龍小菌：我想斷捨離物品係口罩同口罩套，喺抗疫期間大家都添置好多防疫物品，希望呢日快啲來臨，大家可以丟晒啲口罩，健健康康快快樂樂平平安安。

【40+】

棄慢調沖啡

44歲康子妮：人生總有覺得買咗後悔嘅嘢，最近執嘢發現，原來我買咗好多廚房器皿，其中一樣係咖啡壼，我好鍾意飲咖啡，亦上過整咖啡堂，當時上堂買咗呢個壼，形狀好靚，覺得自己會好有時間沖咖啡，慢慢將熱水調校好沖落咖啡粉，結果係冇呢個時間。

【50+】

留位放黑膠

54歲雷有輝：屋企擺咗超過15年嘅電腦顯示器，一來制式太舊唔啱插，屋企多返黑膠，要騰空位置收藏，如果有朋友想要可以同我接洽。

【60+】

藏書過千件

62歲鄧達智：我啲藏書尤其fashion方面好多，仲有雜誌，我諗過萬本，另外仲有我嘅舊sample，呢啲對我係有歷史價值，好難斷捨離，但年結都要送出去，其實都送咗一啲畀唔同博物館，但都仲有好多，多嘅意思係要成個倉先放得落，超過一千件，呢啲都係自己心血，好難斷捨離。

失敗買袋狂

61歲吳岱融：香港屋宇咁窄，樣樣幾份會搞到成屋都係，我覺得為避免斷捨離嘅痛心，就係要keep習慣，盡量用嘅嘢唔好多過兩份，實用嘢一份就夠，我失敗，買好多個袋，大家要諗清楚，買返去會唔會用。

【2015年出道】

Nowhere Boys長情的告白

主音Van：我要斷捨離係呢個籃球，大學時朋友送畀我，十年前攞住呢個波準備去打籃球，但經過餐廳時喺門口仆低撕裂咗韌帶，以後都打唔成波，影響出騷都要忍住痛，見到個波都有腳痛感覺。我仲有好多夢想實踐，呢個籃球夢係時候move on。

結他手Ken： 我要斷捨離呢套菲林，細個覺得識影相好叻，每日攞儍瓜機周圍影，覺得黑白相好有格調，呢筒菲林係用完咗冇曬出嚟，應該有20年，一直唔捨得丟，朋友話咁耐曬唔到，所以決定斷捨離。

結他手Hansun：我有150度近視，配咗七、八副眼鏡，但我好少戴，覺得有少少浪費，只係貪靚又唔用，決定同佢斷捨離。