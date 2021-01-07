蔡思貝入行以來是非多多，最哄動是當選港姐亞軍兩年後，被《蘋果》踢爆虛報學歷，又跟人夫王浩信、張振朗及胡鴻鈞傳出緋聞；傳與胡鴻鈞暗交一年的蔡思貝，除獲男友管接管送外，近日更有指胡鴻鈞胞姊借百萬波子畀蔡思貝任揸，當正蔡思貝弟婦看待。而另一宗是非，是指蔡思貝叮囑張曦雯與「媾女王」王浩信合作拍劇時保持距離，結果蔡思貝發現好姊妹講一套做一套，導致好姊妹反目收場。

雖然近日是非不絕，但未有影響蔡思貝購物心情，《蘋果》讀者陳先生透過「爆相爆片」報料，指日前在中環Zara見到蔡思貝狂掃減價貨。陳先生說：「嗰日係Zara第一日大減價，蔡思貝一個人去買衫，掃咗啲褸同褲兩大袋，佢買衫試都冇試，拼埋身都冇拼到，一揀上手鍾意就買。最搞笑係佢畀錢時忽然行開，原來行去又揀多件，埋到去畀錢時又再行開揀多件，如是者行開咗2、3次。」陳先生指蔡思貝在Zara逗留了近半粒鐘，掃兩大袋衣服離開，收穫甚豐。從讀者提供的片段所見，蔡思貝穿上米色毛毛大褸襯牛仔褲，戴上口罩的她由於行動太快太迅速，幾乎完全不被人認出。

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