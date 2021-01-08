韓國除了有不少美魔女的女星外，現年51歲的美女牙醫兼YouTuber李秀珍，就因凍齡而成為人氣網紅。李秀珍不時於IG公開性感相騷身材，近期又孖19歲的女兒一起經營YouTube頻道吸金，日前李秀珍更拍片大方認整容。

唔追求完美

李秀珍日前公開標題為「整容告白」的影片，表示：「如果做完整容手術後，我的自卑感能得到解決，那就很好了。但是不能太經常為了追求100分而做。在我感覺自己得了80分的時候，就應該停止。如果80分變成90分，90分變成100分，總是改頭換面，那就完了。」李秀珍表示：「要適可而止，因此我的臉才顯得自然，雖然其實鼻子應該再高一點的。」

曾割雙眼皮

李秀珍坦承19歲的時候第一次做雙眼皮手術，之後因年紀大及變胖了，在大約44至45歲的時候再做了一次雙眼皮手術。她又於影片中疑似暗示曾做隆胸手術，表示非常推薦隆胸：「100%滿意，從冇到有，最近有朋友做了隆胸手術，她都非常滿意。」

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