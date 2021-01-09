由赤楚衛二夥拍町田啟太的BL日劇《如果30歲還是處男，似乎就能成為魔法師》，隨着大結局在上月結束，兩人的宣傳工作亦已告一段落。不過，兩人昨日卻驚喜合體，在社交網公開近一分鐘短片，由町田負責自拍，赤楚衛二站在旁邊，輪流向fans說新年快樂，談到好一陣子沒有機會見面，赤楚衛二突然透露：「今日是為了某拍攝工作，可能大家也會很期待吧！」其實日劇的宣傳攻勢向來有固定模式，藝人在作品煞科後便會結束宣傳期，因為各自有其他工作應付，合體可說是相當難得，今次町田與赤楚趁新年假期後再次碰頭，廣大擁躉立即議論紛紛，更湧到IG及Twitter留言，期待兩人可以再拍檔添食第二季。

發掘肉照

短片出街後，町田啟太的IG追隨人數當日即破100萬大關，劇集帶旺他事業，近期升呢成BL男神，不少fans對劇集結束後大嘆失落，網上更出現熱門關鍵字「處男魔法Lost」，劇迷發掘二人昔日照片懷緬一番，當中不乏町田的露肉劇照，還有fans重溫他成名前夥拍仲間由紀惠的2015年日劇《美女與男子》。

至於26歲的赤楚衛二方面，入行逾10年終於吐氣揚眉，網民貼出他2013年參加Samantha Thavasa舉行的男模選拔賽，當時19歲的他脫穎而出，於天橋上接受殊榮，赤楚之後參演過多部日劇及電影，去年才成功上位。

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