美國真人騷《Keeping Up with the Kardashians》去年9月宣佈今年內播完第20季後就會完滿結束,家族成員Kim Kardashian前日就在IG限時動態透露當日是節目拍攝的最後一天,還貼上拎着香檳的照片表示流淚。

此外,日前被爆已聘請律師準備與饒舌歌手Kanye West離婚的Kim,在自家內衣品牌的官方IG上載宣傳照片,穿着連身衣及長靴的她擺出不同甫士晒身材。在其中一張照片,她穿上銀色靴及白色連身衣,露半股踎在白色的圓盆上,令人想入非非。

