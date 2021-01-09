踏入一月，溫度急劇下降，面對寒冷的天氣，最適合着保暖又時尚的雪靴，比起一般的毛毛麂皮雪靴，今季其實有更多選擇。

木村光希和歐陽娜娜近日皆着上Louis Vuitton的設計，光希以全黑造型襯對Polar平底半筒靴，Monogram印花配搭特厚橡膠鞋底，休閒搶眼，冰天雪地也能穿；歐陽娜娜揀採用防水尼龍物料製作的Pillow boot，內裏加上溫暖的羽絨填充，Monogram印花印在內襯，低調型格。另外像Dior和Fendi也有推出Monogram印花的雪靴，Kylie Jenner都着過。

至於周冬雨則着上UGG的Classic Clear果凍羊毛靴，設計將羊毛靴和雨靴合而為一，防水又保暖，像周冬雨般配合全啡tone的造型，個性十足。若特別着重功能性，則可選The North Face或Moncler的設計，同樣易襯。

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