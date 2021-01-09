韓國音樂盛事《第35屆金唱片頒獎禮》有韓國格林美之稱，昨日起一連兩日在京畿道高陽市KINTEX舉行，昨日率先頒發音源組別的獎項，由IU獲得最高殊榮的大賞。

李敏鎬頒獎

頒獎禮由賣座韓片《上流寄生族》女星朴素丹孖男星李昇基合作任司儀，受武肺疫情影響，以錄播形式進行。今屆音源組別的本賞得主分別是IU、BTS、ITZY、Red Velvet、華莎、BLACK PINK、OH MY GIRL、Zico、Noel及MAMAMOO。BTS憑《Dynamite》連續四年獲得音源本賞，早前左肩做完手術而休養的成員Suga，現身和隊友合體，他笑言：「休息了兩個月，擔心fans會忘記我，所以想盡快歸隊。」而歌手出身的李昇基亦獲大會頒發「最佳Ballad獎」，性感女歌手Jessi就奪「最佳Solo藝人」。

最高殊榮的大賞邀得「長腿oppa」李敏鎬擔任頒獎嘉賓，IU事隔三年再獲得大賞，IU感謝fans及工作人員，表示十分想念及擔心fans，希望能夠快點見面。她又透露正準備新專輯，預告本月中會率先公開其中一首新歌。同時奪得本賞的她先後換上米白色的禮服及短裙晒腿表演，展示活潑及優雅的不同面貌。

華莎疑真空

今年為了防疫，大會規定得獎組合上台領獎時須戴上口罩，但表演時就可以除下，頒獎禮亦如常舉行紅地毯環節，出席歌手均戴口罩示人，所有女團成員均冒寒晒腿、露腰，但仍不及華莎及Jessi搶鏡，Jessi穿上白色露肩上衣谷胸登場。華莎單拖行紅毯時，穿上大露背上衣、疑似真空上陣，下半身再配黑色超短褲及黑色絲襪，成功搶風頭。