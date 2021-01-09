韓國女團Wa$$up於2013年出道，可惜發展平平，組合於前年正式解散，而現年25歲的成員智愛仍有在IG分享日常生活，亦有在個人YouTube頻道分享唱歌的影片。

認雙性戀

近日，有網民發現智愛早前在IG即時動態貼文，坦白自己的性取向，因而引起網民熱議。智愛於貼文中公開了兩張自己的黑白相，並用英文寫道：「我愛男生也愛女生，你們能理解嗎？」坦承自己是雙性戀者，並自爆目前有一個可愛的女朋友。而智愛亦大方在IG公開與女友的合照，兩人親密地頭貼頭，十分甜蜜。智愛出櫃的消息曝光後，不少網民到其IG留言大讚她勇敢，並表示會支持她們。

觀乎韓國演藝圈，曾演出韓劇《梨泰院Class》的49歲男星洪錫天是首名出櫃的藝人，而24歲男歌手HOLLAND在大前年出道時，亦公開了自己同志身份，並公開以同性戀為題材的主打歌《Neverland》，一出道即引起關注。

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