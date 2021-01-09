彭秀慧在《造星III》的一句「爛泥扶唔上壁」改變了CY（陳澤言）的命運。決賽後的一個星期，這個訪問在元旦進行，一句「新年快樂」由24歲的年輕人說出，份外真摯。

這大半年，CY經歷了很多第一次，第一次參賽，第一次令人認識，第一次有自己的粉絲……他在影樓看着自己拍照後的相片，很興奮的望着電腦螢幕，記者對他說：「同你面試個樣真係差好遠！」他回一個痛苦狀：「你唔好再提啦！」

CY有個外號叫「神經刀」，常有出奇不意表現的意思。有誰會想到，最初一臉懵懂的他，在台上可以發光？「佢哋覺得我觸摸唔到，但係覺得搞笑，我覺得神經刀都幾貼切我！」

不只導師網民愛他，連許廷鏗、欣宜和謝安琪等都大讚他，CY在台上就是有種魅力。他說自己仍是個待出道的人，歌星之路很漫長，「我嘅初心就係我鍾意唱歌呢一團火係唔會熄！」

突如其來多人認識，CY說生活上其實沒有大轉變，「都係要食飯、搭車，其實冇乜嘢分別！」比較困擾，可能是一頭金髮太易認，下次搭車，都係小心啲好。

撰文：文嘉龍

鬧你想你變得更加好

CY不是振英，這個CY叫澤言，英文名Chase，追夢個追。他有很多第一次發生了，賽後第一次接受專訪，第一次到《蘋果》……決賽後的心情依然未平復，「第一次喺大舞台表演，完咗有好唔真實同好掛住嘅感覺。第一次企喺台，對住前輩評判，我又好凍，完全冇經驗，但係我竟然好期望可以快啲去做，心情轉變得好快！」

當晚唱完《如果我是陳奕迅》，台下評判兼ViuTV高層金廣誠說出評語：「我覺得你把聲有少少似Eason初期，我好想你有自己style。」CY答他：「呢個我把聲嚟㗎喎，我平時講嘢把聲都係咁。」這番對答，被指惹得高層黑面。

CY說，認識他的人就知道他不是有意，他從來都是有話直說，「完咗之後我覺得有一種釋放，但又有少少失望，腦裏面諗咗好多嘢。我係咁跳，啖氣未上嚟，個人真係懵，唔知發生緊乜事，跟住冇啦啦問我呢個問題，講真，我完全冇諗過就直接答佢『我把聲真係咁』，後尾我都同我啲朋友仔講，死啦，好似答得唔係咁好！」CY定一定神再補充，「呢個就係我囉，我個人就係比較跳脫啲！」

還有金廣誠叫他模仿被導師彭秀慧鬧他「爛泥扶唔上壁」的一幕，CY說，初賽時彭導鬧他的「恨鐵不成鋼，爛泥扶唔上壁」這兩句說話，是激發他越戰越勇的轉捩點，不是這兩句說話，可能看不到之後他發光的《王妃》演出。「因為我好鍾意佢（彭秀慧），我唔想見到佢失望，其實pre round我知道自己表現得唔好，我預咗會離開，冇諗過會去到決賽。我覺得佢講呢兩句說話並唔係因為佢鍾意我，我覺得一個人鬧你，就係想你變得更加好，所以我好感激佢！」

由早期的遊魂到之後打了強心針般的自信，這兩句說話對CY來說太重要，「其實佢講完呢兩句說話之後，我有一下係sad咗，我唔知點樣去面對，我個頭耷低咗諗好多嘢，呢個比賽始終都要繼續，唔為自己都好，為人哋都好啦，我覺得盡力囉！」

我係待出道歌手

彭秀慧其實不只這兩句說話對CY影響深遠，她早期已形容CY是一把神經刀，自此成就了CY的代號，在Ig更立即擁有一班稱為「神經刀追隨者」的粉絲團。CY覺得用神經刀來形容自己非常貼切，「有陣時做嘢好好笑，但係又會吸引到人哋去望，有陣時又會drop咗好多，你捉摸唔到呀，我覺得我個人就係咁，因為我隨心，好多嘢都會畀心情影響，呢樣都係我需要改善嘅一關，但係我覺得呢個特質唔可以冇，因為係天生，只要將缺點去變得更加好。」

回想由報名參賽至今近半年，CY填報名表那刻已經神經刀。今屆《造星》主題是「藝人再出道」，CY與今屆的參賽者Will（李浩軒）是中學同學，Will拿了報名表給CY的經理人，說是經理人，其實即是CY的姑姐。「好搞笑，因為今季好似話要有公司定係經理人，我又唔知點填喎，但係我又有一個經理人，我咪寫兩年囉（入行），但其實我係『待出道』。」

填報名表格時，CY連《全民造星》頭兩輯也沒有看過，甚至MIRROR是誰也不知道，誤打誤撞鋪了一條「造星之路」。CY說：「本身我好鍾意唱歌，但係我未有一個渠道，唔好話想做歌星，我想做一個歌手，但我未係囉！始終我所有嘢都係零，我冇可能喺一個《全民造星》裏面就搵到自己定位，我覺得我有好多嘢都仲摸索緊，我𠵱家覺得除咗音樂係自己想做之外，我都想嘗試其他方面，搵吓自己係咪真係鍾意嗰樣嘢！」

CY參加《全民造星》之前，他是在銅鑼灣的一家酒吧做bartender，再之前的一份正職則在酒店做bellboy，CY知道這兩份職業都不是想要的工作，不過為了生活，也要現實地解決「食飯」問題。有一晚，CY和朋友在酒吧唱卡拉OK，同場遇上側田，他膽粗粗在偶像面前唱起歌來，「老細對我好好，之前有啲freelance都會搵我接，嗰晚唱完傾緊偈嘅時候，冇啦啦側田嚟咗，我啲friend知道我鍾意側田，佢哋話快啲唱首側田嘅歌啦，跟住我就唱咗隻《美麗之最》。側田聽咗就行過嚟同我傾咗幾句，佢話我把聲幾特別，叫我加油，繼續畀心機，我覺得呢番說話對我幾大鼓勵。」

不只得到側田鼓勵，《造星III》亦令到本身與家人溝通不多的CY，彼此多了關心。成長於單親家庭、身為獨子的CY，自小與父親很少溝通，「其實本身我同屋企人溝通模式唔係話太好，因為我哋好少會傾偈！」說到家人，CY有一陣猶豫，「我單親，我跟爹哋。我知佢係關心我，但係佢都係一個唔善於表達嘅人，同我一樣唔係好識點樣講出口，但係佢喺電視見到我嘅時候，我feel到佢有一種好戥我開心嘅感覺。自從我參加咗《全民造星》，佢先多咗嘢同我講，開始會關心我，問吓我最近有冇乜嘢壓力呀！」

30歲之後仲有得搏

CY的父母在他小時候已經離婚，他坦言有時候會掛念媽媽，「佢有時都會返嚟搵我，因為佢𠵱家喺新西蘭，佢過時過節都會返嚟香港會搵我食餐飯。我想去嘗試了解佢哋（父母），始終有啲問題一定要解決，但係我又唔會太過干涉我爹哋媽咪嘅嘢，我會嘗試理解囉！」決賽當日，爸爸簡單的一句說話已經很窩心，「佢同我講，今日加油，乜都唔好諗，做自己，唔使諗！」

說到最重要的人，CY在決賽台上說要感謝三位生命中重要的女人，一個是花姐，一個是彭秀慧，最後一個他沒有說出口的，事後很多人估計那個人就是同組的卡文（關嘉敏）。因為決賽後，CY和卡文被拍得拍拖搭港鐵，卡文更在車廂冧爆挨落CY懷中。CY說第三個重要女人是：「最尾嗰個係我經理人，即係我姑姐。」至於和卡文關係，「我同佢真係冇一齊過！我見返張相，我都想講，首先地鐵真係搖，可能就係嗰吓咁啱係佢撞埋嚟！除咗卡文，我都會同Kelly（王嘉莉）出街，都會同第二啲人出街，但係點解會係卡文呢？」

神經刀這時候就很官腔，他說：「我一直覺得有一句說話好啱聽，謠言止於智者，有時有啲嘢未必係真嘅！」CY說自己現正單身，拍過四五次拖的他，曾經被hurt得很深，「我𠵱家冇女朋友，唔記得單身咗幾耐，都有一段時間！感覺呢樣嘢好難講，有咗感覺先至慢慢去相處同溝通。最hurt我就唔想講，我直頭唔想提，傷心到真係喺屋企成日都唔想出街，好想匿埋自己。」

CY說私底下的自己，本來就是一個不愛說話，常常宅在家的一個人，不過，當有機會上台表演和唱歌，他的另一面就可以發揚光大，這個反差才有他神經刀的一面。「細個我想做醫生，因為覺得醫生好偉大。我記得到咗中學接觸音樂，我第一次聽嘅歌係Beyond《海闊天空》，跟住我就好鍾意唱歌。」

參賽期間甚至到現在，其實CY都並未辭去酒吧工作，「不過𠵱家都冇開（酒吧令）！老闆對我好好，佢話，你放心去啦，你個位會留喺度，我等你返嚟！老闆真係好好。」新的一年，說到未來，CY說ViuTV仍未找他傾合約，「暫時未有呢個通知！如果有梗係見面先啦，我覺得乜都要傾、乜都要見，你未知佢會對你點㗎嘛，見咗面先啦！𠵱家唱吓cover，YouTube channel都要做，因為我真係唔想辜負鍾意聽我唱歌班fans，所以就算我冇唱片公司都好，我都會keep住！我覺得男仔30歲之後都仲有得搏，但係我會對自己harsh啲，即係30歲之前，仲有六年時間。」

神經刀最後發揮本色，「暫時都冇乜工作安排，冇乜人搵我呀，好慘呀，快啲嚟搵我吖！」

【後記】Eason

不少人都覺得CY唱歌聲線似Eason，他說：「我鍾意自己呢把聲囉！我唔識點樣去分辨我把聲係點樣，我多數都係聽人講，話我把聲都幾厚喎，同埋覺得我講嘢好舒服，我自己都覺得把聲好聽嘅！」

廣東歌偶像一定非Eason莫屬，「Eason嘅廣東歌影響我最多！搞到我好似好老咁，又唔係話聽佢嘅歌大嘅，但係佢啲歌真係耳熟能詳，好聽！」

死未，聽Eason歌長大的，已經怕令人覺得自己好老了！