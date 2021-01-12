日本BL神劇《大叔的愛》2018年播出後在亞洲掀起熱潮，《蘋果》昨日收到消息，ViuTV將開拍港版《大叔的愛》，並落實由現年57歲的黃德斌擔演，拍住MIRROR成員呂爵安（Edan）和盧瀚霆（Anson Lo）搞HeHe三角戀。記者昨日聯絡黃德斌，他表示：「係有傾，我諗等ViuTV去講啦。」Edan則說：「我係同Anson Lo拍。」

日本同性愛情喜劇《大叔的愛》2018年播出後大熱，去年ViuTV向日本購入版權開拍港版《大叔的愛》，之前曾有傳陶大宇將會孭飛飾演吉田鋼太郎愛上下屬的部長角色，但據《蘋果》收到可靠消息，原來港版《大叔的愛》落實由現年57歲的黃德斌擔演，並拍住MIRROR成員Edan和Anson Lo搞HeHe戀。記者昨日聯絡黃德斌，他表示：「係有傾，但未落實，我諗等ViuTV去講啦。」至於Edan就表示：「我係同Anson Lo拍，不過仲有邊個主演就由公司公佈啦。」

Edan首擔正左右逢源

日劇《大叔的愛》由田中圭、吉田鋼太郎和林遣都主演，講述沒有異性緣的主角春田創一，被尊敬的上司部長黑澤武藏及同事兼室友後輩牧凌太告白，進而展開辦公室三角同性戀愛故事。近日憑綜藝節目《膠戰》而人氣大升的Edan，將飾演被上司及同事暗戀的春田一角，今次也是Edan出道以來首次擔正做主角，明顯大受ViuTV力捧。而近日奪得《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》生力軍銅獎的Anson，則飾演黃德斌情敵，亦即牧凌太角色，相信比起之前在《男排女將》的角色戲份重得多。

據悉其他演員都是ViuTV自己演員班底，預計本月底開拍。其實《大叔的愛》早年熱播時，King Jer娛樂台曾於facebook專頁吹水，指若開拍港版《大叔的愛》，最適合人選該是劉丹和許廷鏗，不過現時由黃德斌和Edan搞HeHe戀，亦令觀眾大為期待。

日劇《大叔的愛》當年贏盡口碑與收視，劇集於2018年日本電視雜誌《The Television》每季舉辦的「第97屆日劇奧斯卡」中，捧走最佳男主角、最佳男配角及最佳導演等六獎成為大贏家，之後因該劇勁hit，開拍電影版《大叔的愛：LOVE or DEAD》和第二輯劇集《大叔的愛-in the sky-》，電影版票房理想，但劇集第二輯講述春田因失業而轉行做空少，故事獨立於第一輯，聲勢相對回落。

黃德斌新劇長鬚搶鏡

於《大》港劇版扮演黑澤的黃德斌，由入讀無綫訓練班入行已33年，經常做硬漢角色，演技備受肯定，於無綫演出的劇集《天與地》、《刀下留人》是他的代表作，2006年他憑《火舞黃沙》奪得《萬千星輝頒獎典禮》最佳男配角。2017年他離開無綫後，翌年在港產片《逆流大叔》中飾演主管泰哥，備受好評，更令他首度獲得香港電影金像獎最佳男配角提名，近日亦跟劉德華及劉青雲於電影《拆彈專家2》中合作；他於下星期一播出的ViuTV劇集《太平紋身店》飾演叱咤江湖的退隱大佬，留住一臉長鬍子的他更是女主角周秀娜的救命恩人，建立了黑白兩道都不能侵犯和動武的太平街，劇集亦有姜濤及林德信等演出，不少網民表示期待。