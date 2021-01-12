新時代之始，混亂局勢依然，大家很多時以經濟增衡量一切，但真正影響大眾生活的其實是「軟實力」，這包含着各種文化的力量，如飲食、時尚、音樂、電影、娛樂、和文學等。而亞洲文化對我們來說當然較有親切感，有不少亞裔設計師、模特兒、串流劇集及明星等亦在國際間冒起，對準新時代，蓄勢待發。

出Chanel騷轟動

彭采炘（Eliza Rutson Pang）近年踏上時尚國際舞台，母親Sarah Rutson是前Lane Crawford和Net-A-Porter時裝總監，父親Andrew Pang是香港摺紙藝術家。她在香港長大，從小就浸淫在時裝的世界，當上model是預料之內，她遺傳了媽媽的基因，身材高䠷、標誌性的厚唇和港英混血背景是時尚界的稀有品種，所以去年正式出道就橫掃各大時裝周，Valentino、Burberry、Coperni，最轟動當然是成為首位走Chanel騷的港產model，為香港帶來史無前例的光環。

被譽為《Crazy Rich Asians》真人版的《Bling Empire》是串流平台Netflix的原創真人騷，片中展現一班洛杉磯超級亞裔富豪的豪門生活及恩怨情仇。當中人物全是真正的富豪， 包括美籍華裔富二代KOL Jaime Xie、曾客串《The Real Housewives of Beverly Hills》的美籍台灣名緩Christine Chiu及新加坡富二代 Kane Lim等。來自不同背景的亞洲有錢人，過着揮霍、放縱的生活，就憑trailer中一句「我擁有了全世界」，立即將世上另一個維度的時空帶來眼前。

亞裔創作抬頭

日裔英國歌手澤山璃奈（Rina Sawayama），自五歲起隨家人由日本移民到英國，畢業於英國劍橋大學政治學系，在學時期開始玩hip hop音樂，並在 2017 年推出首張 EP《Rina》，上年找來了Lady GaGa的御用製作人BloodPop監製，推出首張個人專輯《 Sawayama》，連樂壇大姑媽艾頓莊（ Elton John ）都讚它是年度最佳專輯。雖然她因為不是英籍的身份未能角逐獎項，不過憑着其獨特的亞洲面孔、大膽的風格，令她在歐美主導的音樂市場中，成為少數的亞洲女性代表。Rina可塑性極高，令時裝界對她寵愛有加，是新一代的亞洲icon。

英國設計師A Sai Ta有中國和越南的血統，在英國著名學府Central Saint Martins畢業，於2017年推出了個人同名品牌 ASAI，作品探討不同種族和文化的身份價值和認同。Ta曾在訪問中說親：「我的設計從來不只是為設計靚衫。」紮染、薄及具彈性的面料成為品牌的標誌，他以此製造出凸顯女性胴體的服裝而大受好評，美國天后Rihanna更穿上其標誌性的「Hot Wok Dress」拍照，放上Ig，令其名字在一夜之間爆紅，上年就摘下British Fashion Council的COMMUNITY大獎。

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