國泰前空姐阿Sa早年轉型做YouTuber，開設「Smart Travel」YouTube頻道，大爆航空界秘聞，當中最受歡迎的，就是阿Sa會嚴選十大最討厭明星客跟網民分享。去年阿Sa曾分享馬德鐘對眼識放電，亦開名讚黃子華、鄭伊健、陳慧琳、黎明、林峯、黃宗澤及汪明荃等都是友善乘客，吳君如私下很健談，而古天樂、舒淇、張曼玉、任賢齊、周潤發、陳奕迅、梁朝偉和劉嘉玲、李心潔、張學友、王菲均被列入「航空界十大好客」。

籲學黎耀祥好人緣

前日阿Sa繼續在網上開咪，提及早前在TVB頒獎禮獲獎的張振朗及龔嘉欣。張振朗近年被TVB力捧為小生之列，去年獲頒飛躍進步男藝員，今年再奪最受歡迎電視男角色，當日他在台上眼濕濕講得獎感言，更說：「我家人教導我一定要識尊重別人，別人先識尊重你。」之不過阿Sa對張振朗似乎沒有太大好感，阿Sa在網上節目內，大爆有一位朋友經常到片場做臨時演員過戲癮，幾年前阿Sa就問該朋友覺得哪個演員特別「乞人憎」，該名臨時演員思考片刻，就指是張生，稱他扮「大哥」見高拜見低踩，反而黎耀祥獲封視帝時，就連隔籬廠的清潔工都特意過去向祥仔祝賀，阿Sa笑說：「張生真係要學吓嘢，做到公司上上下下都尊重，一視同仁。」

龔嘉欣棄有米男友

此外，阿Sa在航空界閱人無數，她讚龔嘉欣當日得獎感言好過「哨牙妹」好多，又稱聽過馬來西亞一名空姐朋友告知，指龔嘉欣為了事業而放棄愛情，指那位朋友認識當地豪門阿姨，龔嘉欣曾有一個有米大馬男友，男友亦十分疼愛她，阿Sa說：「不過龔嘉欣有少奶奶唔做，放棄呢份愛情，聽大馬朋友講啲人已經收到晒佢哋嘅婚訊，原本龔嘉欣真係可以嫁入豪門，卻對自己演員職業好執着。」