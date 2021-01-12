港劇改編自其他國家劇集的例子少之又少，但其實日、韓、台、泰等地，都酷愛改編亞洲其他地區的hit爆劇集，如台灣偶像劇《惡作劇之吻》以至韓劇《浪漫滿屋》等，也是曾多次翻拍。

《愛情白皮書》

《愛情白皮書》改編自日本漫畫家柴門文的漫畫，並由木村拓哉、石田光、筒井道隆主演，展出友誼與愛情但恍如搭錯線的情節深深緊扣人心，其後先被台灣中視翻拍，當時由楊丞琳、余文樂、彭于晏演出，再到台視以及近日內地有竇驍及古力娜扎演出的版本。

《浪漫滿屋》

韓劇《浪漫滿屋》改編自漫畫家元秀蓮的同名漫畫，女主角韓智恩（宋慧喬飾）與房東（Rain飾）的愛情故事，結局創下最高的40.2%收視率，掀起亞洲各地追劇潮，其後泰國、內地、越南、菲律賓相繼翻拍劇集。

《惡作劇之吻》

《惡作劇之吻》改編自日本漫畫《淘氣小親親》，講述袁湘琴（林依晨飾）暗戀江直樹（鄭元暢飾）的故事，由於兩個角色太深入民心，於是開拍《惡作劇2吻》，2010年起韓國、日本、內地及泰國均先後加入翻拍潮，之後王大陸、林允領亦演出過電影版本《一吻定情》。

《命中注定我愛你》

《命中注定我愛你》由陳喬恩、阮經天、陳楚河、白歆惠主演，講述陳欣怡因入錯紀存希房間而同床，後來懷孕令兩人展開一段的愛情故事。此劇獲第43屆金鐘獎「節目行銷獎」、「戲劇節目獎」等獎項，海外版權賣到了15個國家地區，而韓國、泰國、日本及內地亦先後翻拍。