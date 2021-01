童星出身的Jessica Campbell上月29日在美國Portland逝世,終年38歲,死因未明。據其家人指,Jessica的逝世「突然又無法預計」,過身前一日亦相當正常,有如常上班及與媽媽見面。

Jessica童年時曾參演不少電影,包括麗絲蕙絲潘(Reese Witherspoon)主演的《呢個校園選乜鬼》(Election)、莎拉謝茜嘉柏嘉(Sarah Jessica Parker)主演的《Best Interest of the Children》,還有格蘭高絲(Glenn Close)主演的《拜物有理》(The Safety of Objects)。得知消息後,麗絲表示:「聽到這個消息令人心碎,與Jessica在《呢個校園》合作很高興,為Jessica愛的人和家人送上愛。」