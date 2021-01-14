林家謙的四首MV中，包括《一人之境》及新歌《時光倒流一句話》，在YouTube有逾100萬點擊。上月他拒絕接受《蘋果》專訪，表示叱咤頒獎禮舉行在即，不想別人以為他造勢，結果訪問延遲一個月，最終他奪男歌手銅獎及作曲人大獎，我最喜愛的男歌手及歌曲獎則由姜濤奪得。輸給姜濤，他反而舒一口氣︰「如果我攞係壞多於好。」

撰文：余燕儀

訪問當天，29歲獨立歌手林家謙單拖現身，沒有經理人和助手陪同，頭髮及化妝自己搞掂。談到敗給姜濤（姜B），他說：「我又唔係好覺得係輸，姜濤係得人鍾意，我自己都投佢男歌手，講真嗰晚聽到係姜B，我係舒一口氣，好驚係自己，如果攞咗對我係壞多於好，你鍾意我啲歌已經好開心，反而你投我個人，我好驚真係攞咗，好大壓力，下年點做呢，好驚做得衰。」有否聽姜濤的歌？他說︰「有，叱咤嗰晚佢唱live唔錯，姜B把聲有辨式度，我扮唔到佢，佢亦扮唔到我。」

攞獎「係咪值」

不過林家謙曾經對自己聲線沒信心，轉聲時更甚︰「覺得把聲唔屬於自己，難控制。」他於2014年開始寫歌，成名作有陳奕迅（Eason）《是但求其愛》及王灝兒（JW）《矛盾一生》，四年後他才轉做唱作歌手出單曲︰「攞獎後有開心亦有擔心，開心係有樂迷鍾意我唱歌，但擔心攞呢個獎係咪大家覺得值。」談到網民關心其身高，林家謙自揭：「171cm，同Eason一樣。」

樂迷讚林家謙有治癒系聲線，他認為要夾耳緣︰「陳奕迅話塞車會𤷪，聽完我嘅歌佢會舒服咗，係耳仔緣份。」Eason讚他聲音好得意：「係呀，佢成日笑我吸咗氫氣（其實係氦氣）好似公仔聲，我嘅聲質係有少少奇怪。」但他卻堅持自己風格︰「過份調整咗就唔係我。」

內向的林家謙當初轉做唱作人，曾經有過一番掙扎，他用手指樣、指身材後說：「𠵱家安慰自己係另一種靚仔。」雖然內向，幸好他有金魚個性︰「同一大班唔熟嘅人一齊會有壓力，好想匿埋返自己嘅世界，但全自閉作歌亦唔得，要平衡。慶幸自己有金魚性格，好快唔記得唔開心嘅嘢。」

未走出情傷

林家謙出身小康之家，有四兄弟，哥哥是八級鋼琴高手，他只是五級，他稱沒有大志買樓，物質追求也不多，因慳所以儲到錢。問到慳家怎樣追女仔？他說兩者並非掛鈎，又指找到陪食便利店的女孩都不錯，因自己喜歡在便利店叮嘢食，他稱現在單身︰「foucs音樂，佛系啲，緣份到就自然嚟，幾耐冇拍？唔記得三、四年。」問到是否未走出情傷？他唱了句《下一位前度》歌詞：「上一位不釋懷……可能係啦，問下夕爺。」

場地提供：谷Stage