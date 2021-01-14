香港大清算，藍絲又盲目拍手叫好，所持的不過是維穩有理，追求虛無的自由民主是搞事，是受外國勢力擺弄，卻漠視極權帶來的腐敗，很想介紹他們看看，上年在內地被稱為神劇的《沉默的真相》。

劇集由愛奇藝出品，故事改編自內地作家紫金陳的小說，演員幕後班底亦全部使用內地人，完全是個內地故事，但不同於一般媚共的樣板戲，角色性格鮮明，中心思想更處處講求法律，不看還以為是台劇甚至是美劇，是內地罕見能反映真實世界的戲劇。劇集在豆瓣獲得9.2的年度最高分，受到內地觀眾一人一票支持，相當有認受性。

故事首先以一個律師拖住個篋到地鐵站，聲稱是爆炸品引起關注開始，結果揭發案中有案，然後當中再有案，詳細不宜穿橋，只能說涉及一個檢察官死亡及一個正直教師死亡，而一切案情糾纏不清找不到真兇，全因涉及上市公司主席與黑警勾結，背後最大勢力是副市長的女婿。劇集為經過審查，改動了原著不少情節，原著中最大勢力本就是副市長，而且暗示有更大勢力撐腰。故事是虛構，但有指是影射真實人物。

原著2017年推出，劇集2019年拍攝，那種有冤無路訴的氣氛，卻跟現今香港十分相似，其中正義一方追尋到帶有證據的屍體，一走開就被提早火化，又有人被滅口但虛報為溺死自殺，原著中相關要負責任的人士被墮樓，更是如有雷同實屬巧合。一群人為翻案受到惡勢力打壓，警察被關了三年，檢察官亦坐了三年監，最後喚起追尋真相的律師，亦要被判刑，似乎國內相當流行，以坐監去換取公義。劇集名改得好，事件中真相是沉默的，但為何是沉默呢？因為有勇氣敢出來發聲的人太少，而為何小小一個副市長女婿都可以隻手遮天呢？藍絲，你懂的。

劇集主要演員都是沒有聽過的名字，但演技不着痕迹，幕幕演出精采，其中警察回復自由出來，與他結成聯盟的法醫及檢察官，一起吃飯喝茅台慶祝，亦為無辜者沉冤未雪借酒澆愁，俠氣中有種蕭瑟的悲涼，場面是攞奧斯卡的級數。男主角白宇演由一個大好前途的檢察官，為公義放下錦衣生活，到後來冤獄出來，忍不住沮喪消沉，演技更逼真到看得令人心碎。

撰文：翁可人

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【同宅同煲】

酷愛煲劇睇戲，冷門熱門乜都殺，小說《師戀高校》及《87年12歲條女失咗蹤》作者。