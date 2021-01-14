以往太多個案是女方加入娛樂圈後受不住引誘而變心，狠飛入行前的男友。近日有讀者Sally向《蘋果》報料指27歲的前亞姐（香港區）冠軍梁雪瑤（Sheryl），早前突然與澳洲籍男友Kevin斬纜，Kevin抵不住女友離開，上月在facebook大吐苦水，更撰長文斥女友入行後虛榮變心，他甚至轉發「狂野港姐」廖慧儀的舊愛Sam受情困墮樓身亡的新聞，相提並論。不過，梁雪瑤早在2019年初自爆跟Kevin的異地情玩完，過氣情侶所提的分手日子明顯不同。

梁雪瑤2018年當選後曾在IG貼出跟男友Kevin的合照，據知她在墨爾本讀大學時認識了男友，男方對她照顧有加，但當女友返港選美後，兩人關係開始變質。Kevin在fb貼文暗踩女方黐有錢佬，雖然沒有指名道姓，但矛頭估計是指向Sheryl，他說：「出軌嘅人都係如出一轍，我感同身受。我都經歷咗同樣嘅痛苦：由今年佢有機會接觸到有錢佬開始，故意黐埋去有錢佬度，用無數大話瞞住我，同唔同有錢佬曖昧約會（佢同異性曖昧已經唔係第一次，我都唔記得咗我原諒咗佢幾多次），更加要求我容忍佢去單獨約會，唔好阻住佢發達，否則分手。更離譜嘅係我點都估唔到佢喺我哋嗌交第二日，就同個大佢20歲嘅食過兩、三次飯嘅所謂富豪去睇樓。」

Kevin續說和女方拍拖5年，沒有想過女方話變就變。他甚至大爆女友用「無論如何我都要同你分手，揀個有錢佬」和「同你咩都無」兩個理由跟他結束5年情。

舊愛走不出情困失眠

Kevin自稱走不出情困失眠，在fb留言指自己曾經打算放棄一切，回港和女方買樓結婚，但對方卻狠心飛甩自己，Kevin說：「你隱藏得太深，定係一個人窮得太耐，抵受唔到錢嘅誘惑？有錢佬係咁易使十萬八萬就搞掂一個屋邨妹，原來係真嘅。既然你對我無情，我都唔會再留戀了。」字裏行間似乎已徹底死心。

《蘋果》翻看Kevin的舊post，早在去年10月開始，已不斷出post，先在10月17日他大呻前女友貪慕虛榮：「為咗層區區月租兩萬蚊嘅樓，有司機車出車入，就可以同一個食過一兩次飯嘅有錢佬上床。」之後又在10月24日再出post說：「幾多𡃁模選美出身嘅，都係食食吓飯就同有錢佬上床…...娛樂圈就是亂！我身邊就有一個…...」Kevin去年10月30日再用英文留言：「Why I hate hypocrites? Acting pure but rotten inside! （為何我討厭偽君子？行為單純但內裏很爛。）」去年11月7日再說：「儘管給現實狠狠地打臉，我還是天真地相信：呢個世界上還有人是用錢買不到的。」

分手後已有追求者

《蘋果》今日向梁雪瑤求證被舊愛Kevin唱衰一事，她說：「其實同佢分咗手好耐，都冇乜再聯絡，都long d咗好耐，同佢冇錢銀轇轕，我從來冇問過男朋友攞錢，我都係好努力返工，自己賺錢出歌，唔知點解佢無啦啦又舊事重提，講番啲唔係事實嘅嘢。只可以話大家唔夾，都祝福佢可以搵到新嘅伴侶。」對於Kevin力數她貪錢虛榮，她說：「總之唔係事實，我唔回應了，我冇嘢好講。」回復單身的梁雪瑤自稱不乏裙下之臣。

27歲的梁雪瑤自幼住公屋，在香港城市大學建築系修讀兩年後，她曾自爆獲神秘富商「長腿叔叔」資助到澳洲讀大學。回港後她曾參選港姐，可是30強止步，但她未死心，兩年後轉戰亞姐，最後奪冠。她當選後曾主持亞視的飲食節目，但亞視機會不多，梁雪瑤就索性做KOL，去年嘗試做獨立歌手，在9月推出第一首派台歌曲《二人總比一人好》。

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