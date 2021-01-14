韓國近期不少人氣劇均改編自漫畫，包括《驅魔麵館》、《Sweet Home》，去年底推出後即掀起熱潮，進佔Netflix熱門排行榜的頭幾位。

9月正式開拍

OCN韓劇《驅魔麵館》改編自同名網漫，由趙炳圭、金世正等擔正，將於今年9月開拍第二季，預計明年上半年播出。《驅魔》的故事背景跟漫畫版差不多，但仍有三大不同之處。第一，劇中的「融人」都是韓國人，廉惠蘭的「融人」拍檔更是其兒子，但漫畫中「融人」來自不同國籍，亦沒母子關係的設定。第二，劇集原創了劉俊相的警察女友一角。第三，劇集未有詳細提到驅魔者的特性，以及趙炳圭飾演的男主角蘇炆的名字含意。

根據《驅魔》漫畫第二季，之後劇情會增加至少三名驅魔者，眾人關閉了麵館，而且改穿西裝出動。早前趙炳圭、金世正等為雜誌拍攝新相時，就以西裝造型現身，似暗示第二季的造型，外界亦好奇會否有新演員加入。

至於宋江主演的《Sweet Home》，劇集的角色設定、故事發展和感情線跟漫畫有很大分別。例如李詩英飾演的徐伊景是劇集的原創角色，因此漫畫中根本沒有她未婚夫參與研究、軍隊計劃等內容。李鎮旭飾演的邊尚昱是為了報仇的神秘男，但漫畫中他是富正義感的前刑警。感情線方面，宋江飾演的車賢秀和高敏詩飾演的李恩宥是一對，不過漫畫中，車賢秀卻喜歡尹智秀。

估計原創內容

漫畫結尾是倖存居民於安全區生活，最後宋江奇蹟現身，不過劇集的結尾是倖存居民跟了軍隊上車，本應被軍方捉走的宋江醒來時，見到臉上沒了疤痕的李鎮旭，李鎮旭疑似被怪物寄生，為劇集的第二季埋下伏筆。劇迷估計《Sweet Home》第二季可能是原創內容，猜測會講述更多軍隊計劃及李詩英未婚夫的去向。第一季結尾暗示李到晛疑似「怪物化」，他早前受訪時直言：「就算第二季變成怪物，也想繼續演出。」相信之後會公開他變成怪物後的情況。