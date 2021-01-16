韓國網漫劇抬頭，去年有多齣由網漫改編的劇集爆紅，熱潮由去年hit到今年，去年由朴敘俊孖金多美主演的改編網漫的《梨泰院Class》令兩位主角再創事業高峯。上月更有多齣網漫劇推出，包括在Netflix上人氣爆燈的《驅魔麵館》及《Sweet Home》等，同時亦有由選角至開拍同樣成為話題的《女神降臨》，目前三齣劇集都熱播中，深受觀眾追捧。

《驅魔麵館》三主角上榜

而早前韓國網站「Exciting DC」就進行投票，嚴選神還原網漫劇角色的演員，當中目前依舊穩守Netflix香港單日排行榜第一名的《驅魔麵館》，劇中女主角金世正、男主角趙炳圭和魅力大叔劉俊相就分別獲得冠軍、第四名及第十名。當中投票的網民就大讚金世正在劇中演活高冷型的都哈娜，即使電了個比較成熟的大攣髮，亦無法掩飾其美貌，她更以46%近一半的得票率摘下冠軍。雖然男主角趙炳圭就只得第四名，不過他已憑劇集火速上位，更獲不少片約力邀，據知他能夠擔正《驅魔麵館》，原來是漫畫原作者親自欽點，難怪他演繹起來更加入型入格。至於劉俊相在劇中演浮誇大叔，演活原作漫畫的誇張情節，令觀眾留下深刻印象。

車銀優靚仔樣深入民心

《驅魔麵館》令金世正打低一眾對手得冠軍外，獲得第二名的則是一向被稱為擁有漫畫男主角樣貌的車銀優，車銀優精緻靚仔形象深入民心，他在兩套人氣網漫劇中《女神降臨》和《我的ID是江南美人》都演類似性格難以接近的完美校草，雖然在校中是萬人迷，但卻對女主角一往情深的角色。

文佳煐《女神降臨》得第五

而第三名就是於《綠豆傳》中曾男扮女裝的張東潤，第五名至第九名則是文佳煐《女神降臨》、俞承豪《想像貓》、任時完《未生》、朴敘俊《梨泰院Class》、黃仁燁《女神降臨》。

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