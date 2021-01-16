一直在大陸發展的葉璇，早前做直播時就揞名爆有女藝人因為小時候被父母批評太多致失去自信，結果走去整容，可惜手術失敗搞到「東凸一塊、西凹一塊」。而最近，葉璇以嘉賓身份現身大陸節目《辣媽學院》時，除了指自己與胡杏兒出道時被苑瓊丹欺負外，再揞名爆有一名現在已是一線的男星勁口臭。

葉璇在節目中與主持聊天時，她突然提起自己拍戲時遇到一名男演員非常口臭，葉璇沒有指名道姓，故節目的男主持拿着紙及筆走到葉璇身邊，叫她寫下來，葉璇見狀即說：「一線的男演員怎麼辦？」之後葉璇就用手指在該主持手上寫下該男演員的姓氏。葉璇之後講出自己當日要跟該男演員拍接吻戲，但因對方非常口臭，故自己的助手就給該男演員香口膠，誰知他馬上表示不吃，被拒後助手就好嬲地對着對方說：「你吃啊你吃啊你吃啊！」之後眾人問葉璇最終如何解決，她一臉認真地說：「就逼他吃啊！不然就沒法演那場戲。」

除了爆男演員口臭外，葉璇在節目中亦提到有一線男演員，當年與身為女主角的自己合作時，因為戲屎而被删戲份：「他當時第一次演戲，他不會演。本來他和我還有結婚的劇情，最後被導演刪走。沒辦法，這個行業就是獻醜不如藏拙，你演得不好那就少獻醜一點。」另外，她又提到自己與胡杏兒不約而同地曾被苑瓊丹欺負過，她指初入行時曾跟苑瓊丹合作，但拍攝時苑瓊丹態度非常嚴苛，演不好就一直要求葉璇重演。不過葉璇又表示自己後來明白，若沒有苑瓊丹當年的嚴苛，自己就不會成長。

而一眾網民睇完片，都紛紛猜測有口臭的一線男演員是誰，搞到一眾曾跟葉璇合作過的男星如霍建華、林峯、黃秋生及吳京等，躺着也中槍。

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