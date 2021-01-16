「服裝要穿在人身上才能真正活出它的生命。」山本耀司如是說，Prada最近宣佈為奥斯卡提名導演Lee Daniels的新戲《The United States vs. Billie Holiday》設計女主角的戲服，而為服飾添了多重生命的意義。傳記電影《The United States vs. Billie Holiday》講述美國爵士名伶Billie Holiday 的生平事迹，故事圍繞她的毒癮與多段的愛情關係，此戲聚焦她與調查她的聯邦麻醉藥品管理局臥底陷入熱戀的事迹，由藍調歌手Andra Day飾演Billie Holiday，Prada則為其設計了9套服裝，全是帶有上世紀40至50年代的風格，為品牌再添文藝風格。

另一方面，法國時裝巨頭開雲集團則投資保育工程，將出資翻新佛羅倫斯Palazzo Vecchio庭院裏的照明系統。Palazzo Vecchio是佛羅倫斯的地標，也是市政廳之所在，工程重點是Michelozzo庭院，該庭院設計於1453年，是通往Palazzo Vecchio的貴賓入口。集團旗下品牌Gucci源自佛羅倫斯，而佛羅倫斯是文藝復興的起點，時裝集團主動參與城內的保育工作，可見其重視歷史，尊重文化的本質，為集團的品牌投射更好的藝術形象。

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