電影《魔戒》（The Lord of the Rings）系列女星莉芙泰萊（Liv Tyler）昨日在IG貼上與兩名子女的合照，留言自爆於去年除夕確診武漢肺炎，臥病10日後終於康復。

莉芙泰萊與未婚夫David Gardner育有一仔一女，分別是5歲的Sailor Gene和4歲的Lula Rose，她亦與歌手前夫Roy Langdon育有一名16歲大兒子Milo William。莉芙昨日在IG上載戴上口罩並抱着Sailor和Lula的照片，並發長文表示雖然十分注重私隱和害羞，但覺得有必要分享自己的武肺經歷：「我在除夕確診了武肺，我於2020年一直很努力去保護家人和遵守規則。突然於2020年最後一日的早上，武肺打倒了我，它來得像機車一樣快。深受恐懼的同時，羞恥和罪惡感亦纏繞着你，是誰令你受到感染和誰人會被你感染上？幸好我的家人都呈陰性反應。」莉芙又指武肺病毒會同時傷害你的身體和心靈，而且獨自在房間隔離10日感到迷迷糊糊。

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