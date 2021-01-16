Netflix近年拓展日劇市場，《全裸監督》與《今際之國的有栖》均取得空前成功，未來兩年將有多部日本重頭作陸續面世，當中包括日本名導廣木隆一執導，由模特兒水原希子主演最新電影《彼女》、改編自日本傳奇笑匠北野武自傳，由康城影帝柳樂優彌擔正的原創電影《浅草Kid》，兩片均安排2021年上架。

重頭作陸續有來

劇集方面， 《今際之國的有栖》第二季落實開拍，最快可於明年推出，除了《全裸監督》第二季今年強勢出擊外，有米倉涼子助陣的劇集版《新聞記者》也進入後製階段。論到最矚目則要數到真人版《幽遊白書》，Netflix上月拍板籌拍後，選角引起外界關注，有傳將由新世代男星北村匠海飾演浦飯幽助。而人氣網路小說《我們都無法成為大人》也會改編為Netflix原創日劇，找來演技派男星森山未來主演，還有以相撲作主題的原創劇《Sanctuary -聖域-》，邀得《半澤直樹》王牌編劇金澤知樹執筆，起用染谷將太與小雪組成嶄新配搭。至於早前宣佈開拍的愛情劇《初戀》（First Love），由日劇男神佐藤健與女星滿島光主演，故事靈感源於樂壇天后宇多田光的同名經典歌曲。

美女陣添可觀性

Netflix炮製日劇時亦揀女有一手，《今際之國》的美女陣使劇集更添可觀性，而《全裸監督》前年8月首播後令扮演「腋毛天后」黑木香的森田望智成功上位，第二季將會有年僅22歲的恒松祐里加盟，取代做今輯女主角。童星出身的恒松祐里，在《全裸2》中扮演主角村西透的第二任妻子乃木真梨子；曾震撼AV界的乃木真梨子，於1990年由美容行業投身暗黑界，當年只得20歲，兩年後引退嫁給村西透。恒松祐里在IG上揚言會有裸露場面，被睇好在《全裸2》推出後能夠走紅藝能界。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！