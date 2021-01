港台主辦「第43屆十大中文金曲」今晚播出揭曉賽果,男歌手銅獎由姜濤獲得,銀獎是許廷鏗,金獎是周柏豪,之前缺席叱咤頒獎禮的柏豪,其實今年只出了兩首歌,但今晚除獲得一首金曲獎外,竟力壓人氣超勁的姜濤及成績出色的許廷鏗奪金,周柏豪甫得歌曲獎時,網民已經急不及待在網上留言鬧爆,揶揄他,「入嚟係為咗dislike呢個奶共豪」、「垃圾豪」、「人民幣好唔好味?」、「唔好講政唔政見,周柏豪真係唔識唱歌。」、「真心佢唔夠班」,排山倒海的負評比正面評論更多。無獨有異,柏豪着藍色西裝攞獎,在拍片講自己的得獎感受時,未知是否大會刻意安排或是自己的選擇,他坐在紅館藍閘的位置拍攝,十分貼近他的立場。

他攞男歌手金獎時說:「對於我嚟講,2020聽到好多朋友話想快啲過 ,我反而唔想,想珍惜時間盡力做好,冇可能2021到就回復正常,以前以為自己好珍惜,對我嚟講過往未盡力,覺得可以做好啲,有少少醒覺我未夠好,自己醒覺做歌意義喺邊,除咗好聽,想佢有生命,大家感受同一件事。」柏豪獲金獎被網民質疑賽果,大會總監程振鵬以短訊回覆《蘋果》:「對於所有獎項,我哋都係根據選舉結果而去頒發的。」

女歌手金獎是Gin Lee,銀獎是鄭欣宜,銅獎是AGA;Gin Lee回顧去年自己經歷很多,在音樂路上,把鮮為人知自己內心一些秘密感受放在歌曲上讓大家聽到:「2020我過得好不一樣,有好多新體會,係我喊最多嘅一年,今年經歷的痛苦快樂美好,不同情感也放在碟中,我大膽咗,經歷某啲事,對自己感受有更深層次,同埋闊咗,感情庫多咗好多顏色,唱時有呢種唱腔,有一啲比較軟弱表達方式。」而她覺得因為疫情影響,很多時要在家工作,但同樣令自己有動力去創作:「對我有新形式,暫時冇自由時,有動力要再做一啲音樂令大家覺有自由喺度,今年我音樂講嘅內心最真實情感,亦係我一路好少講畀大家聽嘅秘密。大家平時見我好堅強,但其實我有面對嘅挑戰同痛苦,我打開呢個門畀大家經歷會有嘅情感。」

十大中文金曲樂隊/組合獎金獎得主是RubberBand,銀獎是Dear Jane,銅獎是ToNick,RubberBand主音6號有感2020年「人無事就世界冠軍」,他很想跟大家擁抱,但疫情下難相近,眾人覺得經歷得多,但大家仍要關心世界,泥鯭覺得世界停頓也不會不連繫,他們覺得因疫情令大家更關心世界,多了留心身邊的事,阿偉說:「創作係好困難嘅一年,過往有困難會易創作,今年多了份無力,要睇你點踏過呢步,好彩我哋係樂隊有人同行。」而6號指路漫長,但大家不要放棄。

十首金曲分別是Dear Jane《銀河修理員》、周柏豪《劫後餘生》、方皓玟《All We Have Is Now》、胡鴻鈞《凡人不懂愛》、泳兒《溝渠暢泳》、陳柏宇《感情這回事》、林家謙《一人之境》、許靖韻《別為我好》、麥浚龍 Feat. 黎明《忘記和記》、莫文蔚《呼吸有害》獲金曲及全球華人至尊金曲,其他得獎歌手都是播MV,莫文蔚就獲厚待有樂隊伴奏現場演繹,而謝安琪則捧蛋。

