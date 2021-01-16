港台主辦「第43屆十大中文金曲」今晚播出揭曉賽果，男歌手銅獎由姜濤獲得，銀獎是許廷鏗，金獎是周柏豪，之前缺席叱咤頒獎禮的柏豪，其實今年只出了兩首歌，但今晚除獲得一首金曲獎外，竟力壓人氣超勁的姜濤及成績出色的許廷鏗奪金，周柏豪甫得歌曲獎時，網民已經急不及待在網上留言鬧爆，揶揄他，「入嚟係為咗dislike呢個奶共豪」、「垃圾豪」、「人民幣好唔好味？」、「唔好講政唔政見，周柏豪真係唔識唱歌。」、「真心佢唔夠班」，排山倒海的負評比正面評論更多。無獨有異，柏豪着藍色西裝攞獎，在拍片講自己的得獎感受時，未知是否大會刻意安排或是自己的選擇，他坐在紅館藍閘的位置拍攝，十分貼近他的立場。

他攞男歌手金獎時說：「對於我嚟講，2020聽到好多朋友話想快啲過 ，我反而唔想，想珍惜時間盡力做好，冇可能2021到就回復正常，以前以為自己好珍惜，對我嚟講過往未盡力，覺得可以做好啲，有少少醒覺我未夠好，自己醒覺做歌意義喺邊，除咗好聽，想佢有生命，大家感受同一件事。」柏豪獲金獎被網民質疑賽果，大會總監程振鵬以短訊回覆《蘋果》：「對於所有獎項，我哋都係根據選舉結果而去頒發的。」

女歌手金獎是Gin Lee，銀獎是鄭欣宜，銅獎是AGA；Gin Lee回顧去年自己經歷很多，在音樂路上，把鮮為人知自己內心一些秘密感受放在歌曲上讓大家聽到：「2020我過得好不一樣，有好多新體會，係我喊最多嘅一年，今年經歷的痛苦快樂美好，不同情感也放在碟中，我大膽咗，經歷某啲事，對自己感受有更深層次，同埋闊咗，感情庫多咗好多顏色，唱時有呢種唱腔，有一啲比較軟弱表達方式。」而她覺得因為疫情影響，很多時要在家工作，但同樣令自己有動力去創作：「對我有新形式，暫時冇自由時，有動力要再做一啲音樂令大家覺有自由喺度，今年我音樂講嘅內心最真實情感，亦係我一路好少講畀大家聽嘅秘密。大家平時見我好堅強，但其實我有面對嘅挑戰同痛苦，我打開呢個門畀大家經歷會有嘅情感。」

十大中文金曲樂隊/組合獎金獎得主是RubberBand，銀獎是Dear Jane，銅獎是ToNick，RubberBand主音6號有感2020年「人無事就世界冠軍」，他很想跟大家擁抱，但疫情下難相近，眾人覺得經歷得多，但大家仍要關心世界，泥鯭覺得世界停頓也不會不連繫，他們覺得因疫情令大家更關心世界，多了留心身邊的事，阿偉說：「創作係好困難嘅一年，過往有困難會易創作，今年多了份無力，要睇你點踏過呢步，好彩我哋係樂隊有人同行。」而6號指路漫長，但大家不要放棄。

十首金曲分別是Dear Jane《銀河修理員》、周柏豪《劫後餘生》、方皓玟《All We Have Is Now》、胡鴻鈞《凡人不懂愛》、泳兒《溝渠暢泳》、陳柏宇《感情這回事》、林家謙《一人之境》、許靖韻《別為我好》、麥浚龍 Feat. 黎明《忘記和記》、莫文蔚《呼吸有害》獲金曲及全球華人至尊金曲，其他得獎歌手都是播MV，莫文蔚就獲厚待有樂隊伴奏現場演繹，而謝安琪則捧蛋。

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