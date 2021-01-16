港台主辦「第43屆十大中文金曲」因為武漢肺炎肆虐，今屆取消實體頒獎禮，改為早前在紅館錄播，並於今晚播出。

新人獎三甲由ViuTV歌手包辦，Jer柳應廷獲銅獎，音樂節目《Chill Club》主持駱振偉奪銀獎，金獎是Anson Lo（盧瀚霆）。在剛過去的叱咤頒獎禮， Anson Lo屈居銅獎，今次在港台頒獎禮上力壓同門奪金，而有份角逐新人獎的Anson Kong江𤒹生卻再次飲恨！Anson Lo講得獎感受：「今年推出3三首歌，希望大家聽完可以防止或減低唔開心負面情緒感覺，今年想展示唔同一面畀大家睇，音樂無論開心唔開心，想搵朋友分享。」

而缺席叱咤的周柏豪，就憑《劫後餘生》獲其中一首「十大中文金曲獎」，他預錄得獎感受時說：「呢首歌有幾得意故事，如果首歌係講我嘅人生，有我嘅出生年份幾正，講完見到前面架車車牌係我年份，每唱呢首歌都諗起自己個女，只要有我屋企人，珍惜眼前人事物；我絕對認同音樂係藥，醫到我有釋懷感覺，毒嘅係當我處於唔好狀態，我會不斷咁loop，希望喺我歌裏面，無論悲歌或人生低潮，有釋懷感覺搵到出口。」

Dear Jane《銀河修理員》亦獲得「十大中文金曲獎」，四子戴着口罩說出感受：「音樂對每一個人有唔同感覺，如果用藥比喻，乜嘢藥都有，令你振奮、抒解挫敗，好開心我哋有唔同嘅藥，希望歌曲去到每個人心。」

駱振偉舊歌《Mr. X》不計算為第一首發行歌

不過結果出爐似乎好多人唔滿意，有網民指駱振偉、周柏豪都有獎可以轉台，又有人戥Anson Kong再次失落不值，更質疑駱振偉2008年曾有歌曲《Mr. X》，奇怪今次仍可以角逐新人獎。對於網民質疑駱振偉獲獎資格，大會總監程振鵬以短訊回覆《蘋果》表示：「駱振偉曾於2008年錄製一首單曲《Mr.X》，由於該單曲並非經唱片發佈，亦沒有授權網站供樂迷合法下載，所以，根據『十大中文金曲』選舉指引，這單曲並不計算為駱的第一首發行歌曲。」

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