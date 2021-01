去年憑《人話》令大家帶來共鳴的方皓玟,今年憑《All We Have is Now》再次在十大中文金曲獎拿下一席,她亦希望創作能鼓勵大眾,為大家打氣:「2020需要歌為大家打氣,呢一年好多事發生,疫情、大環境也不開心,不要以為失去一切。」她創作歌曲時,覺得有人欣賞自己的歌,有如找到同路人,同一價值觀的人走在一起。而她亦坦白地創作所有音樂作品:「坦白面對自己面對生活就自然有創作出來,音樂可唱你所想,寫你想說,想擁抱佢,把睇到和信念寫下,係好難得嘅事,盡量用呢個心態,鍾意呢種反映自己反映社會坦白寫作方式。」當RubberBand得「十大中文金曲獎樂隊/組合獎」演繹歌曲時,同時節目中出席的歌手和音樂人也錄製說話為大家打氣,方皓玟不忘鼓勵大家:「骨氣係當你在黑暗中,拯救你嘅最後嘅一把尺,希望大家仍然可以保存住呢個風骨向前走。」

而港台特備節目內,近年不太活躍於幕前的藍奕邦接受訪問,他希望憑自己的歌曲能帶給聽眾慰藉,他說道:「能給人治療先係我嘅目的,音樂不止係藥,亦係養份,係生命中不能缺少嘅營養,近來好想我嘅音樂類似誠實豆沙包,唔係對別人誠實,係聽完我歌對自己感受誠實。不知係社會風氣,或不同壓力,令人不敢對自己誠實,我嘅歌讓人有空間去面對自己感受。」他希望在令人塞息的空間做音樂,讓聽眾在聽自己歌的數分鐘時間內,坦白面對自己感受:「創作意念不只想出名搵錢,係想做一樣嘢帶畀人感動,講不能講嘅感受,係藝術精萃,如果承傳到藝術咁神聖精神,我必需做下去。」藍奕邦2020年與環球唱片滿約後,有一段時間留在加拿大休息,而他出席頒獎禮已是2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎(作曲)」,今年喜見他再度出現。

「最佳中文唱片獎」樂隊/組合是小塵埃《Little By Little》,女歌手是G.E.M.《摩天動物園》,男歌手由許廷鏗《拾》獲得,許廷鏗說:「我唔係以唱作人自居歌手,但希望將創作人集合畀樂迷選擇,我都係拾回呢種初心做唱片,記得做呢張專輯時,有晚喺IG回覆樂迷,佢哋講自己最鍾意嘅歌,音樂對我有藥效,有啲歌幫你鎮痛,在我立場,唔覺得呢個世界會冇咗音樂,音樂可以將生活暫時抽離,畀我哋空間。」而宇宙G.E.M.就沒有出席錄影。創作歌手銅獎是Serrini,銀獎是陳蕾,金獎由馮允謙獲得,林家謙則失落三甲,馮允謙說得獎感受:「呢年喺屋企唔係寫歌就係聽歌,2020音樂對我好最要。」

