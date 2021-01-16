去年憑《人話》令大家帶來共鳴的方皓玟，今年憑《All We Have is Now》再次在十大中文金曲獎拿下一席，她亦希望創作能鼓勵大眾，為大家打氣：「2020需要歌為大家打氣，呢一年好多事發生，疫情、大環境也不開心，不要以為失去一切。」她創作歌曲時，覺得有人欣賞自己的歌，有如找到同路人，同一價值觀的人走在一起。而她亦坦白地創作所有音樂作品：「坦白面對自己面對生活就自然有創作出來，音樂可唱你所想，寫你想說，想擁抱佢，把睇到和信念寫下，係好難得嘅事，盡量用呢個心態，鍾意呢種反映自己反映社會坦白寫作方式。」當RubberBand得「十大中文金曲獎樂隊/組合獎」演繹歌曲時，同時節目中出席的歌手和音樂人也錄製說話為大家打氣，方皓玟不忘鼓勵大家：「骨氣係當你在黑暗中，拯救你嘅最後嘅一把尺，希望大家仍然可以保存住呢個風骨向前走。」

而港台特備節目內，近年不太活躍於幕前的藍奕邦接受訪問，他希望憑自己的歌曲能帶給聽眾慰藉，他說道：「能給人治療先係我嘅目的，音樂不止係藥，亦係養份，係生命中不能缺少嘅營養，近來好想我嘅音樂類似誠實豆沙包，唔係對別人誠實，係聽完我歌對自己感受誠實。不知係社會風氣，或不同壓力，令人不敢對自己誠實，我嘅歌讓人有空間去面對自己感受。」他希望在令人塞息的空間做音樂，讓聽眾在聽自己歌的數分鐘時間內，坦白面對自己感受：「創作意念不只想出名搵錢，係想做一樣嘢帶畀人感動，講不能講嘅感受，係藝術精萃，如果承傳到藝術咁神聖精神，我必需做下去。」藍奕邦2020年與環球唱片滿約後，有一段時間留在加拿大休息，而他出席頒獎禮已是2016年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮得「叱咤樂壇我最喜愛的歌曲大獎（作曲）」，今年喜見他再度出現。

「最佳中文唱片獎」樂隊／組合是小塵埃《Little By Little》，女歌手是G.E.M.《摩天動物園》，男歌手由許廷鏗《拾》獲得，許廷鏗說：「我唔係以唱作人自居歌手，但希望將創作人集合畀樂迷選擇，我都係拾回呢種初心做唱片，記得做呢張專輯時，有晚喺IG回覆樂迷，佢哋講自己最鍾意嘅歌，音樂對我有藥效，有啲歌幫你鎮痛，在我立場，唔覺得呢個世界會冇咗音樂，音樂可以將生活暫時抽離，畀我哋空間。」而宇宙G.E.M.就沒有出席錄影。創作歌手銅獎是Serrini，銀獎是陳蕾，金獎由馮允謙獲得，林家謙則失落三甲，馮允謙說得獎感受：「呢年喺屋企唔係寫歌就係聽歌，2020音樂對我好最要。」

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