《果燃台》強勢推出Video Talk，圍埋吹水的包括有時事、娛樂、健康、財經、體育，馬經，甚至寵物等不同主題，頻道選擇極之多元化，總有一款啱你口味。精選節目表會列出最近兩天Video Talk的開騷時間，讓觀眾預早揀定心水選擇。請即mark實以下節目表，夾啱時間，到時到候就click入去睇餐飽啦！ https://bit.ly/2Zd0zOz

《果燃台》1月17日（日） Video Talk精選節目表：

【競馬Fact Check】

日期：1月17日（周日）

時間：12:25pm - 6pm

主持：評馬人廖浩賢、陳華棟、子健、網上評馬人陳志富、Paris

內容：直播及分析星期日沙田馬場十場賽事。華籍練馬師一哥羅富全衝擊沙田馬場賽事11連勝，邊匹馬可完成任務？主持逐一分析。棟哥排隊馬有即場最多人關注馬匹;熱門馬有沒有人排隊捧場，話晒你知。還有每場AI運算模擬賽果表 ; 記者追訪騎練分析參賽馬的機會 ; 與及運用數據以圖表拆解賽事模式等，一個集各項資訊及賽馬貼士的非一般賽馬Live。

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《果燃台》1月18日（一）Video Talk精選節目表：

呈分試補習班 | 小五中文 標點符號用法基礎 避開常犯錯誤

日期：1月18日（周一）

時間：4:30pm – 5pm

導師﹕莫老師中文教室 莫師淇老師

對象：小五學生

簡介：

標點符號題型看似簡單，但當中有不少失分陷阱。莫老師會和大家重溫標點符號的用法，重點講解冒號、破折號、省略號、分號、頓號等，打好基礎避免失分。

同學可先按此 ( https://bit.ly/3jgXTW5 )加入Facebook群組下載免費練習。完成練習後，記得準時上堂！

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