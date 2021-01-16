娛樂圈好多男明星年輕時都好風流，但一般結婚後都會收斂，只有紅星「毛毛爺」就由年輕玩到老，到依家都冇變，以前他主要與香港、台灣女星勾搭，近幾年來因為經常北上，識的女朋友大部份是大陸女星，毛毛爺對自己的風流韻事從不隱瞞，記得以前我同7、8位女記者一齊去片場採訪他時，每次有大班女記者圍住他聊天，他就好興奮說自己的風流史，還品評幾位曾與他上床的女星，他說：「『阿圓』（當紅女歌星）身體好柔軟，好多花招呢！『美莉』（退隱影后）就係一條死魚，悶死！但令我印象最深係『花姐』（電視台阿姐級花旦），嗰度好臭！」

當時我們一班行家都聽不入耳，我還忍不住罵他：「好心你積下口德，咁樣講同你上過床嘅女人，如果俾佢哋聽到你咁講佢哋，你諗你幾傷佢哋嘅心。」但毛毛爺完全唔覺有問題，只是笑笑口繼續講自己的威水史，完全不覺有問題，有時我們在拍攝現場採訪時，見到寶島紅女星「小純」已經收工都未走，我就問現場一位製片老友：「又同毛毛爺搭上咗？收工都唔走，喺度等毛毛爺收工呀！」製片笑說：「係呀！部戲兩條女爭佢添！打女點會夠青春又靚女嘅小純鬥。毛毛爺見兩條女爭佢，其實佢不知幾開心。」

毛毛爺當時得令，真是不少女星會主動獻殷勤，他老婆明知道老公風流，但因為太愛他，所以一直容忍，不過有次他在蘭桂坊某夜店消遣時，終於上得山多終遇虎，當晚他遇見女星「寶寶」，又主動去勾搭，請寶寶入房喝酒唱歌，原來當時寶寶已經與一位江湖大哥「阿威」拍拖，但毛毛爺在娛樂圈地位高，他出面邀請一起喝酒，寶寶也不好意思推辭，不過夜店有阿威的門生見到，後來通知了阿威到場，阿威帶了一班人來到，教訓了毛毛爺一頓。

隔天這件事已經在江湖圈傳開了，我致電寶寶八卦，她說：「咁快收到風啦！毛毛爺噚晚應該想媾我，點知阿威啲人知道咪通知咗佢囉！佢帶成班人落嚟，衝入房就打咗毛毛爺一輪，叫佢媾女都睇吓係乜人嘅女人，唔好係人都敢搞，打完佢咪拉我走囉！」我問：「毛毛爺傷得重唔重呀！」寶寶話：「阿威赤手空拳打佢啫！冇用架生，有幾傷呀？我都勸住佢唔好打人，但佢火遮眼，邊聽得入耳，不過阿威都唔係儍嘅！如果真係打到佢好傷，件事實鬧大，所以都係咁意教訓吓。」

後記：

休息了幾個月，老編又要求再寫白露眉【非常人•非常事】，這次會一周寫兩期，每逢周三和周日刊登，不過周日不會開名寫人物，我會以秘聞方式寫娛樂圈的有趣事。

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作者介紹：白露眉，縱橫娛樂圈35年的資深記者，看盡圈中人情冷暖；這年頭，地球病了，娛樂圈轉慢了，白露眉是時候出手了，每周在《蘋果》分享【非常人•非常事】，跟「蘋民」圍爐取暖。

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