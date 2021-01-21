香港仔大街上一座外表不甚起眼的唐樓，入口兩旁櫥窗內掛滿一張張家庭照，雖然部份已開始泛黃，但相中人的真摰笑容卻歷久彌新，為這些相片操刀的，是位於大廈二樓的「美姿華攝影室」老闆陳崑泉（陳伯伯）。今年88歲的陳伯伯屬元老級攝影師，為攝影奉獻一生，透過鏡頭見證時代變遷超過半世紀，隨着數碼和智能電話的普及，「拍照」變成彈指之間可完成的事，令傳統影樓漸步向式微。

萬物在變，唯一不變的是他對攝影的熱誠，十多歲就接觸攝影，至今即使要撐着拐杖，依然堅持每天長途跋涉從屯門來回香港仔，為的是守着這間已開業56年、屬其中一間香港碩果僅存的舊式影樓。120片幅菲林相機、園林景牆紙和木雕佈景，牆上掛滿大大小小的家庭照和結婚照，彷佛都在帶領你回到祖父母的年代。

雖說在今日數碼年代，攝影的門檻低得只需要一部電話，人人都可變成攝影師。然而，對專業攝影師的要求可有隨科技進步而有不同？從事人像攝影近10年，兼YouTube頻道「蛋糕星球」的主理人Rebecca Chan，正屬新世代數碼攝影的例子之一，跟陳伯伯一樣是十多歲就拿起相機的Rebecca，這日應《蘋果》邀請，來到陳伯伯的影樓，一同分享不同年代的攝影經驗。

「眼笑八成，嘴笑兩成」兩句說話概括了陳伯伯多年來的人像攝影心得，說話中氣十足的他表示，大部分人面對鏡頭都不其然因緊張而變拘謹和姿勢生硬︰「嗰啲笑係擘大個口得個窿，戇居居咁，係假笑，唔係發自內心，但其實眼神佔笑容最大部分，嘴部嘅笑只係輔助。」於是陳伯伯每次替客人影相時，除了要不時指導客人眼神和姿勢外，還要有無比耐性︰「一定要有耐性先影到，好多時蹝十幾張菲林影到最後一張先係最靚嘅，因為個客人影到攰，一放鬆個笑容咪最靚囉。」

同樣是主力影人像照的Rebecca亦認為要令客人放鬆心情，甚至要求他們做一連串動作，去分散對鏡頭的注意力，才會拍出好的人像照︰「我會盡量喺拍攝前同客人傾多啲計，了解佢哋多啲，又或者好似影結婚相咁叫客人做一組動作，例如係跑過去對方身邊攬住對方，雖然聽落好複雜，但影出嚟嘅效果就會好自然。」

雖然菲林和數碼攝影的制式大大不同，但對構圖、燈光甚至相機的快門光圈調校這些攝影的基本功的要求依舊，但Rebecca認為影菲林的要求更加嚴格︰「每影一張相前要諗得好清楚，究竟角度、光線、曝光啱唔啱呢？每次撳快門前都好驚出錯，但影完又會好期待菲林沖出嚟會係點。反而影碼就一定咩都影咗先，因為成本低，但變相要花更多時間在後期製作上，平均影一個鐘要花五、六個鐘去調色執相。」

相比之下，陳伯伯就對新科技讚不絕口︰「影數碼最好，曝光唔使理，手震又唔怕，一味撳制，幾方便。」影數碼相成本低亦是一大優勢︰「影菲林要好多工序，要沖要印，用咩藥水同相紙對作品都有影響，而且好花時間。」亦正因為成本問題，令陳伯伯一直留守在菲林陣營︰「都唔知仲做到幾多年，費時轉啦。」陳伯伯亦心知時代轉變，看到行業近年日漸式微，加上缺乏新血，坦言終有被淘汰的一天。

對於影樓的前景，陳伯伯這樣說︰「做得一時得一時，呢度一收樓就唔做啦，我都90歲啦仲做咩？身體都唔聽使啦。」堅持到今日只因陳伯伯對攝影依然有熱誠，喜歡看到客人滿意作品︰「因為有滿足感令我繼續，如果唔係一早唔做啦。」雖然已快將90，但陳伯伯對攝影熱情從未減退，更表示作為攝影師，就應該不斷學習提昇自己，這種精神實在令人佩服。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！