韓國近年流行吃播文化，不少人於平台直播或化身YouTuber，在鏡頭前大啖品嘗美食，代理滿足網絡觀眾的需求。在YouTube擁有529萬訂閱人數的韓國知名吃播YouTuber Hamzy更紅到大陸，獲大陸平台簽約成為直播主，但近日疑因點讚批評大陸人的留言，被大陸網民指她「辱華」，引起熱議。

包飯文化引事端

Hamzy近日一段吃泡菜及包飯的影片中，有韓國網民留言寫道：「有人說包飯文化是大陸的，看了真生氣」、「大陸人居然說包飯文化是自己的」等，而Hamzy因為點讚了相關留言，令大陸網民玻璃心碎一地，大感不滿並指她「辱華」，紛紛湧到其微博、IG、YouTube等地方留言鬧她。

Hamzy隨即在微博上道歉，解釋自己平時都會點讚fans的留言，因失誤錯手點讚了相關留言，強調本意並非「辱華」，更澄清自己相當尊重大陸的飲食文化。此舉卻令引起韓國網民及fans憤怒，指Hamzy因為錢而拋棄國家，Hamzy又向韓國fans表示：「因為大陸人一直罵，所以經紀公司要求我道歉，我當然認為泡菜、包飯是我國的文化。」

被批雙面人

大陸網民發現Hamzy的發言後，再批評她並非真心道歉、是雙面人，就算Hamzy於前日透過大陸平台的直播道歉，卻疑因用詞不當、態度不誠懇再度掀起另一波怒火，令其大陸平台的fans人數急跌。至於與Hamzy簽了合約的大陸平台，今日就發聲明宣佈與Hamzy解約，將刪除所有Hamzy的影片，相關商品亦會下架。

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