韓國有不少人氣網紅，當中36歲的YouTuber Yumdang，近日就公開自己接受腎臟移植後，減肥成功一事。

類固醇後遺症

Yumdang昨日在IG公開新相，留言：「接受腎臟移植和服食類固醇後，由48kg（105.6磅）增肥到72kg（158.4磅），共胖了24kg（52.8磅），事隔4年終於減肥成功。」

推薦跳拉丁舞

Yumdang表示：「因為病而服食類固醇的人應該很清楚，雖然這是不得不吃的藥，但會導致食慾大增，而且即使不是吃太多，體重亦會增加很多。臉像月亮一樣腫的副作用很嚴重，這些變化也令人變得抑鬱。去年開始的普拉提運動讓我覺得很有意思，因而對運動產生了興趣，之後開始跳拉丁舞、健身、打網球、游泳、打保齡球等運動，對於不喜歡做有氧運動的我來說，拉丁舞真是神來之筆，同時進行了肌肉運動及有氧運動，瘦了很多。」

Yumdang透露：「最近每次檢查眼睛和身體都很滿意，出現了腹肌和背部肌肉，整體上肌肉量亦增加了，作為腎臟移植的宣傳大使，我想給那些正在度過艱難時期的人們帶來一些希望，我的生活不會因為病而結束。」

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