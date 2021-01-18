Marvel超英電影宇宙進入第四階段，多套新作將於今年陸續上映，計有《黑寡婦》（Black Widow）、《尚氣與十環幫傳奇》（Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings） 、《永恆族》（The Eternals）等暫定由今年至明年檔期開畫，還有串流平台Disney+的Marvel電視劇，實行雙線發展來滿足全球的超級英雄fans。

《雷神奇俠4》（Thor:Love and Thunder）暫定明年上畫，本月在澳洲開始製作，由《雷神奇俠3：諸神黃昏》（Thor: Ragnarok）導演泰格韋替替（Taika Waititi）繼續執導，早前有傳「星爵」基斯柏特（Chris Pratt）將會加盟，今日再爆出巨星麥迪文（Matt Damon）亦有份演出。

麥迪文早在2017年公開的《雷神3》中客串一少部份，在戲中戲扮演「洛基」，而今次他再度登場更令人期待。消息指，麥迪文與太太及三名子女於上周六已飛抵澳洲，展開14天隔離，結束隔離後便為《雷神4》投入數個月的拍攝工作。其實麥迪文與家人在疫情前已常到澳洲度假，與「雷神」基斯咸斯禾夫（Chris Hemsworth）一家享受家庭樂，而去年11月，麥迪文就豪花2200萬美元購入當地的海景別墅，方便日後在澳洲長住生活。

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