Marvel超英電影宇宙進入第四階段,多套新作將於今年陸續上映,計有《黑寡婦》(Black Widow)、《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings) 、《永恆族》(The Eternals)等暫定由今年至明年檔期開畫,還有串流平台Disney+的Marvel電視劇,實行雙線發展來滿足全球的超級英雄fans。

《雷神奇俠4》(Thor:Love and Thunder)暫定明年上畫,本月在澳洲開始製作,由《雷神奇俠3:諸神黃昏》(Thor: Ragnarok)導演泰格韋替替(Taika Waititi)繼續執導,早前有傳「星爵」基斯柏特(Chris Pratt)將會加盟,今日再爆出巨星麥迪文(Matt Damon)亦有份演出。

麥迪文早在2017年公開的《雷神3》中客串一少部份,在戲中戲扮演「洛基」,而今次他再度登場更令人期待。消息指,麥迪文與太太及三名子女於上周六已飛抵澳洲,展開14天隔離,結束隔離後便為《雷神4》投入數個月的拍攝工作。其實麥迪文與家人在疫情前已常到澳洲度假,與「雷神」基斯咸斯禾夫(Chris Hemsworth)一家享受家庭樂,而去年11月,麥迪文就豪花2200萬美元購入當地的海景別墅,方便日後在澳洲長住生活。

