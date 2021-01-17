美國著名音樂人Phil Spector，被證實在上星期於加州監獄的醫療設施內與世長辭，據知他是死於武漢肺炎，享年81歲。

1939年生於紐約的Phil Spector是樂壇傳奇人物，50年代到洛杉磯生活後，曾組成樂隊The Teddy Bears，經樂隊1959年解散後，他開始轉做音樂人擔任監製工作。60年代，Phil Spector發明了聲牆（Wall of Sound）製作模式，令當時流行音樂帶來革命性轉變。1961至1965年製作出20首打入流行榜前40的熱門歌曲，曾與披頭四、Righteous Brothers、Tina Turner合作。

Phil Spector一生經歷大上大落，2003年2月3日他在洛杉磯槍殺女星Lana Clarkson，2009年被判罪名成立，入獄19年，2028年前都不准假釋，案件曾被拍成電視電影《Phil Spector殺人案》（Phil Spector）在2013年公開，由金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）飾演Phil Spector，阿爾柏仙奴當年憑角色與拍檔海倫美雲（Helen Mirren）獲提名第71屆金球獎的最佳迷你劇/電視電影男、女主角。

據英國《每日郵報》報道，Phil Spector四星期前感染武漢肺炎，由監倉轉送到病房治療，加州懲教部指他在上周六離世，死因有待確定。

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