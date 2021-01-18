Disney+的首部Marvel劇集《WandaVision》日前已經推出，當中講到「紅女巫」伊莉莎伯奧遜（Elizabeth Olsen）與「幻視」保羅比特尼（Paul Bettany）的新婚生活，雖然不少觀眾都表示與Marvel主線劇情無關，但其實彩蛋都在細節中，當中有不少暗示劇情新發展的元素，都非常值得留意。

鄰居Agatha可能是紅女巫師傅

劇中出現的鄰居Agatha Harkness，表面上只是個普通家庭主婦，但真實身份可能絕不簡單。在漫畫中，紅女巫的師傅是一名叫Agnes的女巫，其法術高強，教導了紅女巫如何改變現實之餘，更讓紅女巫能成功為機械人幻視懷孕。有眼利的觀眾就表示，「Agatha Harkness」結合起來就是Agnes，而且劇中的Agatha與漫畫的Agnes戴的心口針一模一樣，可見Agatha極有可能就是紅女巫師傅Agnes。

廣告驚現Stark Industries及九頭蛇

《WandaVision》有不少「戲中戲」，其中一個環節就是廣告，而廣告中亦出現了粉絲們熟悉的公司與組織。第一集的廣告中，所賣的多士機就是由Stark Industries製造，而我們都知道，Stark Industries由「Iron Man」Tony Stark爸爸所創立。

另外一個廣告中，就見到一男一女賣手錶，但錶中的八爪魚圖案，正正是《美國隊長》（Captain America）中出現過的邪惡組織九頭蛇（Hydra）之圖案，難道九頭蛇將會威脅紅女巫，成為她的最大敵人？

天劍局SWORD現身

神盾局（SHIELD）大家都識，但在神盾局被迫解散後，取而代之的就是天劍局（SWORD）。而在兩集《WandaVision》之中，就正式介紹了天劍局。首先，紅女巫在草坪上發現了唯一出現過的彩色物品，就是一架直昇機模型，上面就正正印上了天劍局的標誌。

去到第二集尾段，紅女巫與幻視在屋外發現神秘養蜂人，其背上都同樣有天劍局的標誌，可見其實紅女巫一直被天劍局試圖喚醒，讓她不再沉醉於與幻視的FF新婚生活。

收音機中的男子為《蟻俠》特工Jimmy Woo

再進一步說明上述推論，證據還有收音機中的聲音。第二集中，紅女巫聽到收音機內有神秘男子向她說：「誰對你這樣做？」該聲音正是《蟻俠2：黃蜂女現身》（Ant-Man and the Wasp）中的特工Jimmy Woo。粉絲相信他有可能是天劍局的一員，希望將紅女巫從幻想世界中叫醒。

鄰居Geraldine曾於《Marvel隊長》出現

除了Agatha，紅女巫的另一位鄰居Geraldine同樣有來頭，其實她已於《Marvel隊長》（Captain Marvel）中出現過，她就是Marvel隊長好友Maria Rambeau之女Monica Rambeau，當時仍是小女孩的她，長大後竟闖入了紅女巫的世界，預計兩個故事會有結連。

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