現年27歲的羅詠怡（Kosa），花名叫Sa姨，是浸大視覺藝術系的畢業生，做過ViuTV節目《Girls’ Talk—豁出去漫遊》，又在無綫節目《#後生仔傾吓偈》公開自己拍過10次拖，而成為網上熱話。「啲人話我係情場老手，戀愛經驗十足，其實中學已經拍過9次，秒速轉，因為當時好鍾意social，參加合唱團、劇社等不同學會，識好多年紀大啲嘅師兄師姐，介紹好多朋友畀我識⋯⋯其實讀大學都係得1次啫。」她直言現在已經「定性」，跟做生意的圈外男友拍拖兩年，感情穩定。

眼前的Sa姨有點像台灣「0負評女神」林依晨，細細粒、笑容甜美，但要在娛樂圈「發圍」談何容易？原來Sa姨初出道時曾被網民狠批「醜樣」，就連親哥哥都不留情面說她「發明星夢」，令她一度心灰意冷。她說：「遇上好多haters，最難聽係當年一班《後生仔》去台慶，出道一年就有得參加，原來好多前輩做三五年都冇份。以為自己好靚，將相post上網，點知俾網民鬧爆『你憑咩？』，好多人攻擊我個樣，話細眼、哨牙，成個post都係鬧我，我都開始懷疑自己。」雖然傷心，但Sa姨的意志並未被打沉，反而檢討自己的不足，笑着說：「我要做幕前，樣唔靚都影響觀眾對我嘅印象，所以就開始箍牙，又認真地去學習化妝技巧，呢一年多，已經多咗人讚我靚咗，多謝多謝！」

哥哥痛斥：發明星夢

但面對家人的不理解，Sa姨仍是有點難受，眼濕濕重提往事：「我唔係有錢女，其實都要養家，好彩做機電局嘅哥哥幫到手，多謝哥哥。其實哥哥當初都唔理解我點解要做呢行，由細到大我哋性格好唔同，試過嗌大交，佢鬧我『唔知你喺度做乜，喺度發明星夢』！但一、兩年過去，哥哥慢慢開始見到我做到少少成績，街上有人認識，朋友又知，又開到餐廳，佢都知妹妹有努力。」

Sa姨在去年8月約滿無綫後不續約，原因是「自由意志是很重要」。近年她兼做YouTuber，又不斷創業，與朋友合資開party room、寄賣店生意外，還在疫情期間與樂隊KOLOR成員Robin及其他友人經營樓上餐廳，自言有信心回本：「因為租金有下調，而家大家又冇得去旅行，本地消費飲食其實多咗，開業兩個月左右，都做到收支平衡。」做女強人之餘，Sa姨盼新一年可以去其他電視台發展，「我冇偶像包袱，做諧星、丑角都OK架，我最有興趣做綜藝節目主持。」

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