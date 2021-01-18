改編自漫畫的韓國OCN人氣劇《驅魔麵館》開播至今一直有高收視及好口啤，但前晚播出的第13集因突然換了編劇引起劇迷不滿，導致收視急跌，但昨晚播出的第14集情節緊張，加上結尾疑預告第二季的新角色現身，刺激收視回升至9.926%，最高收視率達10.8%，至於香港劇迷可在Netflix上追新劇。

下周結局

劇情講到惡鬼池清臣（李洪來飾）用槍自殺後，附身到重津市市長申明輝（崔光一飾）身上，而他為了獲得更多力量而繼續殺人。趙炳圭、金世正等「Counter」驅魔人一邊驅魔、一邊揭發重津市的腐敗案，令觀眾看得更加投入，結尾時，金世正與女惡鬼白香熙（玉子妍飾）正面對決，緊湊劇情令觀眾都感到緊張。

官方頻道劇透

《驅魔麵館》餘下兩集就大結局，一眾驅魔人與惡鬼的對決亦進入高潮，而在第15集的預告中，除了暗示女惡鬼被順利解決後，36歲男星孫浩俊的登場亦似乎預告了他是第二季的新角色。由於事前沒有報道稱孫浩俊會出現在《驅魔麵館》中，所以預告出爐後，孫浩俊的名字立即登上韓網熱搜榜，而OCN在官方YouTube頻道上公開第15集預告時，標題已經寫道「驅魔人VS惡鬼，最後戰鬥的前奏！（feat.新的驅魔人）」，證實了孫浩俊的身份，令劇迷表示期待。

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