韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）去年7月開播十周年，今年播出第11個年頭的《RM》即搞搞新意思，昨日於官方IG公開了最新的成員簡介，當中該簡介已經10年沒有更換，而簡介更是由於《RM》中任務獲勝的「國民MC」劉在錫親自設計及企劃，更加具有特別意義。

《RM》公開的帖文中表示：「劉在錫親自寫的『New 2021 Running Man企劃』公開，SBS《Running Man》每周日下午5點（韓國時間）播出#Running Man企劃意圖#劉在錫#池錫辰#金鐘國#HaHa#宋智孝#李光洙#全昭旼#楊世燦」。

造型各具風格

在公開的簡介中各人的造型都各具風格，當中就以劉在錫的圖像最為特別，他使用了人氣網漫《女神降臨》的作者「貓咪」所畫的圖像，變身做漫畫人物。而兩位女將智孝和全昭旻圖像亦刻意用了打扮趣怪的照片，智孝孝以粗眉厚嘴唇造型示人，而全昭旻則變身做留鬚漢子，令fans捧腹大笑。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！