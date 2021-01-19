31歲的日本女星桐谷美玲去年7月榮升人母，為32歲型男老公三浦翔平一索得男，桐谷美玲產後立即回復「骨妹」身材，日媒近日追訪二人，拍得兩公婆推住BB車外出，還帶同愛犬在寓所一帶散步，場面溫馨。

桐谷美玲與三浦翔平出名恩愛，據雜誌《女性Seven》報道，兩人日前戴上黑色口罩，連打扮也襯到絕，當狗狗在街頭便溺時，三浦翔平即快手地拿出膠袋，再由桐谷美玲把便便處理好，一舉一動也相當合拍，之後三浦翔平繼續推BB車，桐谷美玲則負責放狗，兩夫妻盡情享受天倫之樂。

北川景子產後四個月

另外，今期《女性自身》拍得北川景子與丈夫DAIGO趁空檔拍拖，兩人戴罩推住載有四個月大B女的嬰兒車出巡購物，而北川景子產前產後也十分忙碌，她在岡田將生、志尊淳、平手友梨奈合演新片《三角窗外是黑夜》中客串，飾演一名律師，跟平手友梨奈合作愉快。

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