韓國女星李智雅、金素妍、元祖女團S.E.S成員Eugene等人主演的SBS人氣韓劇《Penthouse》，去年播出第一季大受歡迎，收視最高破30%，第二季將於下月19日開播，令fans超級期待。

帶挈收視急升

而各主角亦因為劇集而人氣急升，劇組日前亦公開第二季的預告片力谷劇集。當中於第一季生死未卜的Eugene有得留低，更會回歸向金素妍及嚴基俊報仇。第二季開播前，Eugene就以特別嘉賓亮相人氣綜藝節目《同床異夢2 - 你是我的命運》，大談夫妻生活，更令節目收視急升2%，最高達8.2%。

結婚十周年

Eugene和演員老公奇太映於2011年結婚，今年7月結婚10周年，兩人育有兩名女兒。Eugene談及自己去年除夕夜與李智雅和金素妍同獲《SBS演技大賞》的視后時，兩名女兒就表現十分興奮，姐姐更拿着獎座興奮地告訴給妹妹知道，至於奇太映雖然有發短訊賀老婆得獎，不過Eugene就大爆自己返到屋企時老公已睡覺了，又笑言新婚時期老公可以在家等待她到凌晨。

網民熱烈討論

對於在《Penthouse》中和嚴基俊有親吻戲份，Eugene自爆因為劇集播出時，老公都在湊女，所以亦沒有刻意追看劇集，但有次奇太映卻問老婆在劇中有關「壞手」的報道是甚麼，表現呷醋。原來當日Eugene和嚴基俊拍攝時，Eugene的手不自覺觸碰到嚴基俊的臀部，因而成為網民熱烈討論的話題，Eugene尷尬笑言已忘記了當時的情況，又強調應該只接觸到腰部，但重看片段後得知確實有觸碰到嚴基俊的臀部後亦只好承認，即時引發爆笑。

對老公感心動

對於有傳聞她特別喜歡有肌肉的男人，Eugene說：「和奇太映一起拍電視劇的時候與工作人員有去過汗蒸幕，經理人有同我說奇太映的肌肉十分厲害，但絕對不是我說，所以當時成為了熱門話題，那時我們還沒認識，雖然我確實很想摸摸。」至於問到最近是否有心動的時候，她就甜蜜表示老公沖涼後出來時感到心動，令其他女嘉賓羨慕不已，同時又指希望和老公成為像朋友一樣的夫妻，因為和朋友分手會更加困難。

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