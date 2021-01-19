麥長青（麥包）近年甚少在幕前演出，在鏡頭前亮相也是主持飲食節目，曾於2010年度憑劇集《巾幗梟雄之義海豪情》奪得大台「最佳男配角」的他，在昨晚ViuTV節目《晚吹：有酒今晚吹》，摸着酒杯暢談在大台被當作透明及王維基曾開出9倍人工誠邀他加盟《香港電視》。

入行超過30年，麥包自言從小愛看劇集及想透過演員演繹不同人生，訓練班時曾立志希望成為盧海鵬及廖啟智。面對多年來人生起跌，他抱着座佑銘「彩虹因七色而美麗，人生因高低起跌而精彩。」相信自己落棺材一刻擁有精彩人生。談到演藝事業或人生最難捱的日子，麥包感慨說：「攞獎前都叫做過主角之一，《西遊記》同《茶是故鄉濃》，但慢慢去到一部20集嘅劇，只得幾場，只有2、3場演出，仲要人哋當你係透明，咁何必呢！」他表示曾經話過一位助導，因對方以粗口鬧一位粵語片時代男主角，麥包跟助導說：「係唔可以咁對老前輩，冇佢哋就冇今日嘅我哋。」此經歷令麥包更覺得自己會否有一日經歷同樣遭遇，他說：「我鬧過人咁樣，我今日被人咁對待，所以我真係冇興趣。如果我冇錢、冇名冇利，想過吓戲癮都唔得，咁我咪走。」

獲獎之前，麥包已表明離開大台，更跟好友陳妙瑛說：「妙瑛，我冇嘢撈，我想走啦！」當時經營飲食業的妙瑛便叫麥包到餐廳幫手，怎料年尾便獲得「最佳男配角」，麥包笑說：「以為一片光明啦，但之後10個月又冇工開，又唔知點算好，可能因為我呢件事，以後攞到男配角都不斷有工開，係我就冇。」麥包坦言獲獎後身價是升了兩倍以上，但當時王維基曾開出等同他在大台9倍人工，誠邀他過檔《香港電視》，但因為麥包未簽約前已答應大台續約，因而錯失了跟王維基合作的機會。

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