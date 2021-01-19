被視為奧斯卡指標的美國影評人之選大獎頒獎禮（Critics’ Choice Awards）公佈電視劇組提名名單，當中《王冠》（The Crown）與《黑錢勝地》（Ozark）獲6項提名稱冠，而《王冠》3大女角英女皇、戴妃與戴卓爾夫人都有份角逐演技獎，認真巴閉。

今年Netflix終於成功坐正「電視一哥」之位，獲26個提名，至於勁敵HBO就獲24個提名。《王冠》不單包攬6項提名稱冠，劇中主角都獲戲劇組的演技獎提名。《王冠》的「英女皇」奧莉花高雯（Olivia Colman）、「戴妃」愛瑪歌連（Emma Corrin）都有份角逐視后，而「查理斯王子」佐斯奧康納（Josh O’Connor）更獲提名視帝。「鐵娘子」姬莉安德遜（Gillian Anderson）都獲最佳女配角提名，而「菲臘親王」Tobias Menzies就獲最佳男配角提名。

另一個戰場就在迷你劇組，大熱作《后翼棄兵》（The Queen’s Gambit）、《Mrs. America》與《無所作為》（The Undoing）都有份爭最佳劇集。而安雅泰萊采兒（Anya Taylor-Joy）更與姬蒂白蘭芝（Cate Blanchett）爭視后，至於曉格蘭特（Hugh Grant）亦與「變形俠醫」麥克雷法路（Mark Ruffalo）爭視帝。

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