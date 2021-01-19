現年25歲的韓國女星高敏詩，早前因為孖宋江、李到晛、李鎮旭、李詩英等人主演人氣劇《Sweet Home》而上位。劇集上月在Netflix上架後即掀起熱潮，當中高敏詩就因為劇中跟男主角宋江的互動、跟「哥哥」李到晛的曖昧關係而受到關注，她更因撞樣韓片《下女誘罪》女星金敏喜而引起熱議，日前她為韓國雜誌《Esquire》拍攝新相及接受訪問，力證其人氣。

愛上跳芭蕾舞

高敏詩接受《Esquire》訪問時就表示：「正在忙於準備新作《五月的青春》，又要抽空做運動。拍《Sweet Home》的時候開始跳芭蕾舞，之後一直在跳，這個很適合我，由於是伸展身體的運動，所以做完之後感覺很好。」

同劇演員跟住瘦

提到她當年為拍《魔女》而故意增磅到58kg（約127.6磅），早前再為拍攝《Sweet Home》而減到45kg（約99磅）一事，她表示：「《魔女》的導演在選角時就叫我盡情地吃，所以真的幸福地吃盡所有想吃的東西。而《Sweet Home》中的角色因為是芭蕾舞者，加上劇集背景是災難的狀況，導演希望我減肥。不過不只是我，到劇集後半部，一起演出的演員都會瘦下來。」

兩兄妹再續前緣

另外，高敏詩跟李到晛於《Sweet Home》中演沒有血緣關係的兄妹，劇集結尾時李到晛沒有跟妹妹一起離開大廈，當時兩兄妹分開的場面令不少劇迷大呼心痛。而二人近日「再續前緣」，合作KBS新劇《五月的青春》，新劇以1980年代光州民主化運動的時代作為背景，講述在不知道即將到來的歷史漩渦的情況下，向住命運奔跑的年輕人的故事。

新劇化身白衣戰士

劇中李到晛飾演從小在光州的鄉下長大，之後考上首爾醫學大學的男主角，在某次回到家鄉時，因一場意外事件，認識了一位深深吸引他的奇妙女子。高敏詩就飾演到光州工作的護士，比起當「白衣天使」，她更像是「白衣戰士」，是個夢想去德國留學的新時代女性。兩個個性截然不同的年輕男女，偶爾相遇後，陷入一場催淚的愛戀。而高敏詩今日亦有更新IG，透露今日開拍《五月的青春》。

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