吳日言（Yan）2018年底與友人合資在銅鑼灣開設首間日式便當及飯糰店後，兩年間不斷逆市開新店，第六間分店昨日已在香港大學正式開業，不少學生都專程返學校支持。

社會運動後，武漢肺炎過去一年重創各行各業，難得Yan心口掛勇字，仍願意繼續投資。她今日接受《蘋果》訪問時表示：「人流一定會少咗，都有問過附近嘅舖頭，佢哋都話生意少咗六、七成，但其實都唔係冇人嘅，我哋間舖喺香港大學嘅綜合大樓內，佢哋今年雖然冇面授課程，但都有學生會喺宿舍，又會有人返圖書館咁，同埋我哋都好想為師生服務，噚日我哋開張儀式，都有好多學生特登返嚟支持，都做咗五位數字生意呀！」

昨日除了Yan一家三口，老友鄧穎芝（Vangie）都有現身到賀，Yan透露Vangie都有興趣投資，稍後或者會以加盟店形式合作。她又說大學這間店約籌備了四個多月，成功投得舖位都要多謝學生支持。

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