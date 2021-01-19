美國一代傳奇超模Stephanie Seymour和富豪Peter Brant 所生的兒子Harry Brant，今日驚爆因濫藥過量猝死，終年才24歲。

死訊由家人向美媒證實，受訪表示他日前因意外服藥過量而離世，「他被這致命的病過早奪走生命，我們永遠為此而感到深深難過。他在人生的廿四年中取得許多成就，可惜我們無法再看到哈利做得更多。」家人並透露兒子多年來有濫藥問題，但過去一年已努力戒除。

Harry Brant乃52歲一代超模Stephanie Seymour和現年73歲富豪丈夫 Peter Brant所生的二子，一出生遺傳了媽媽的美貌和超模基因，擁有顯赫家底及絕佳外貌，完全富二代貴公仔典範，他十幾歲已和哥哥一齊入行做模特兒，成為時尚圈寵兒，美男子外型而偏好獨特中性妖媚打扮。20歲時曾因私藏毒品而遭逮捕，未料最終因濫藥離世。

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