今年49歲的黎姿（現名黎珈而／英文名：Gigi）於08年選擇在事業高峰下急流勇退，嫁給身家上億的商人馬廷強，二人先後生了3個囡囡。Gigi以往在IG大部份時間只會談及自己的近況和囡囡的成長點滴，鮮有透露婚後和老公的甜蜜生活，不過日前她趁結婚12周年，罕有在IG分享二人的相處之道，而她認為當中最重要是一個「真」字。

她說：「一對夫婦的相處，沒可能每一刻都有觸電的心跳感覺。從相識、結婚，到現在，我們也經歷過不同的心境。如果問我相處之道，我認為最重要是『真』。要學懂接受最真的對方，欣賞對方的優點，也要包容大家的不足，互相扶持。」Gigi認為只有在對方面前做最真實的自己，而對方又不介意的話，便是兩個人相處的最佳狀態。她強調結婚誓詞中一生一世的承諾，便是要無條件接納對方獨有的一切。

同時，她亦透露自己一直嚮往追求細水長流的愛情。「愛情不只是一剎那的感覺，需要雙方用心經營。」她感激老公在這12年的愛護和陪伴，讓她能夠用最自在的步伐一路成長。「我相信未來還有很多精彩的，等着我們一起手牽手去發掘！」

其實馬廷強一直都是黎姿的最強後盾，有傳當年二人結婚，男方以7,000萬港幣購入位於西半山的蘭心閣複式單位，作為送給黎姿的結婚禮物。另一方面，黎姿的弟弟黎嬰在07年遇上車禍，昏迷3個月差點變植物人，令黎家上下十分徬徨，當年盛傳馬廷強在黎姿身邊給予無限量的支持，替其渡過難關，讓黎姿感動不已，當時已認定他是可以付託終身的好男人。

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