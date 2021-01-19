TVB「人肉發電機」蔡思貝多年緋聞不絕，出道初時被爆疑虛報學歷，她連稱九次「我要了解先」，近日有傳蔡思貝棄胡鴻鈞，黐到太陽金業集團老闆Sam，泊到好碼頭，就算傳出她做「三奶」搭上有婦之夫，貴為出爐視后的蔡思貝，回應時當然不用再答「了解先」，她以當家花旦姿態表明「不屬實」無意澄清。

去年蔡思貝為其公司拍金飾廣告，Sam發動攻勢，又送名牌又出動七人車管接管送，蔡思貝對於疑做「三奶」，僅解釋是借車用。之不過今日周刊爆她除了有「紅星排場」，生活亦極速升呢，由北角舊樓搬到西貢匡湖居獨立屋，更有傳她有新歡Sam撐腰，加上今次大台頒獎禮的獎座又是太陽金業贊助，難怪撼贏龔嘉欣跑出。

此外，蔡思貝有米新歡Sam不時在社交網愛炫耀跑車、藝術品及大量現金等，昨日又在IG晒名表及現金，可見身家不菲。蔡思貝亦受緋聞男友影響，近月開始晒Hermès手袋，果然夠合拍。

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