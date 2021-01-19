前商台DJ蘇耀宗（細So）去年被爆背妻偷食，自拍裸照情挑人妻KOL練美施（Macy），分手後Macy爆細So是偷食慣犯，曾跟她承認在2016年主持ViuTV節目《Show Time我主場》偷嗒參賽者，當時街頭歌手張紫語捲入桃色風波，其後更有她半裸自摸短片被流出，張紫語發聲明承認跟細So認識多年，沒有發生性關係，否認自己是Macy口中的第四者，並解釋短片是慰藉身在異地的老公，聲稱短片遭黑客非法取得向她勒索。

事隔幾個月，張紫語昨晚在IG限時動態自爆被一位陳先生打，並展示傷勢圖片，雙膝滿佈瘀痕，留言：「我問你點解打女人，你答我係你自己跌親。」之後報平安叫大家放心，自己現在很安全，只是心情需要沉澱：「頭腦仍然混亂，但憤怒的感覺無比實在。今晚好像發一場惡夢咁，好深刻、好可怕、好痛，彷似置身地獄一樣。幸好執番條命，君子報仇十年不晚。」

今日她又在限時動態不停刪文兼貼文，先貼出幅玫瑰花相留言：「所謂承諾」，不足一小時又刪除，近12時再貼文指昨晚去了警局，似為被打事件報警，「半夜離開警局之後，腦海仍然浮現着一幕幕瘋狂的畫面，好頭痛好攰了，容許我先休息一下。」《蘋果》曾聯絡張紫語了解，但未有回覆。

張紫語的感情生活都好精采，去年自摸短片被流出後，曾解釋是傳給身在外地的老公，其後有讀者向《壹週刊》爆料，指張紫語搭上陳姓新歡，對方是婚紗攝影公司的老闆兼攝影師，有一位正印台灣女友，因疫情不能來港，張紫語疑介入搶人男友，並搬離與老公同住的新界區，在荔枝角與陳姓新歡同居。

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