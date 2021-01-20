韓國男團GOT7於2014年1月16日出道，不過組合難逃「七年之癢」，早前JYP事務所表示跟GOT7的專屬合約於昨日（19日）到期，在協議下決定不再續約，GOT7跟JYP分道揚鑣。雖然GOT7沒有官方宣佈解散，不過成員將各自專注個人活動，組合名存實亡。

成員晒手寫信

昨日是GOT7在JYP的最後一日，一眾成員都在IG上傳手寫信，表示：「我們非常清楚用甚麼話都無法填補fans們所感受到的傷痛和不安。但作為GOT7，可以對你們說的話只有一個，我們都希望能夠繼續為fans們創作音樂，共享美好的未來。我們不會將此看作是過去，而是將眼光放在未來。」

傳孖榮宰轉會

而香港成員Jackson（王嘉爾）方面早前回覆大陸傳媒時就表示，指Jackson的合約將回歸Team Wang公司（Jackson於大陸的工作室），未來會繼續發展全球事業。今日韓媒就爆出Jackson跟隊友榮宰將與《上流寄生族》男星宋康昊、韓流天王Rain做同門，簽約Sublime Artist Agency。Sublime方面就表示：「確實正在與Jackson討論專屬合約。」而之前已報道過榮宰也在考慮轉到Sublime，Surbrime方面就表示與榮宰持續討論中。

另外，GOT7其他成員各有新發展，當中泰國成員Bam Bam將兼顧泰韓活動，Mark就回美國當YouTuber。

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