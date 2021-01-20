武漢肺炎肆虐，前日商台公告一名清潔員工初步確診，對方最後上班日子是本月16日，商台已即時安排清潔公司在大樓進行全面徹底消毒。據知，昨日商台要全部員工返電台，安排檢測中心到場為大家進行病毒檢測。

DJ朱薰在社交網的限時動態貼坐着等候的相片，着保護衣的檢測人員在忙碌中，朱薰留言：「公司同工作人員全部都純熟迅速送出，靜候結果。」為求安心，原來朱薰前日在家先做快測，她並貼出一幅囡囡的畫作，寫道：「得知公司有同事初步確診，除咗希望佢快啲好返冇事之外，就係處理下自己喇。明天做檢測，今日求個安心都做個快測先，但在家拮手指原來係會令到啲細路嘩鬼叫嘅，其實我自己要拮落去嗰下都驚（sorry第一次，冇經驗），但估唔到俾佢哋知道咗仲驚！主要係因為擔心我痛所以係咁嗌：『唔好呀！麻咪唔好拮呀！我驚你痛呀！』結果測試在一片尖叫聲中完成，我冇事，我耳膜都冇事。」

而少爺占亦上載檢測結果，留言：「噚日做慢速測試，今日中速知結果啦，快速話畀大家知~ 陰性！希望確診同事早日康復。」森美同樣展示陰性結果報平安：「公司有同事確診，大家不用擔心，公司防疫措施做得充足，長戴口罩，三人節目，中間有板隔，節目前消毒清潔。剛巧上星期五因為工作需要，我做了深喉測試，今天出結果，陰性，希望同事早日康復，大家小心！」

而商台對外事務部今日回覆《蘋果》：「本台昨日已安排檢測中心到場為公司員工進行病毒檢測，昨日的結果全屬陰性。」

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